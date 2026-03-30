Почина главният секретар на Конституционния съд Валентин Георгиев

Той бе дългогодишен ръководел на администрацията на Конституционния съд, като поема длъжността през 2017 г.

30 март 2026, 14:08
Източник: БГНЕС

"Конституционният съд с прискърбие съобщава за кончината на главния секретар на институцията Валентин Георгиев", съобщиха от пресцентъра на КС.

Той бе дългогодишен ръководител на администрацията на Конституционния съд, като поема длъжността през 2017 г. Един от акцентите в работата му бе международната дейност, където с участието и инициативите си Конституционният съд на България продължава да бележи успехи.

Валентин Георгиев е възпитаник на Първа английска езикова гимназия в София. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, а след това специализира в Джорджтаунския университет във Вашингтон по икономическа програма във Факултета по международни отношения.

Заемал е различни държавни постове, сред които съветник към Комисията по чуждестранни инвестиции към Министерския съвет, председател на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация, съветник по нормативни актове към Министерския съвет, съветник към Министерството на външноикономическите връзки, съветник към програма ФАР на ЕС.

Преди да поеме ръководните функции в администрацията на Конституционния съд е главен секретар на Народното събрание в периода 1997– 2001 г., а от 2002 до 2016 г. е изпълнителен директор на Американската търговска камара в България.

Конституционният съд ще съобщи допълнително подробности за поклонението.

Поклон пред светлата му памет!

Валентин Георгиев Конституционен съд Главен секретар Кончина Държавна служба Администрация Международна дейност Кариера Народно събрание Американска търговска камара
Трагедията на "принцесата на кокаина": Малко известната история на Мануела Ескобар

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

„Стегни се или си тръгвам“: Ванеса Тръмп постави яростен ултиматум на Тайгър Уудс

Любопитно Преди 10 минути

Ванеса Тръмп постави ултиматум на Тайгър Уудс да се вземе в ръце след новия му шокиращ арест за шофиране във Флорида. Голфърът е съкрушен и засрамен, а половинката му отказва официален коментар

България Преди 24 минути

Незабавно са започнали следствени действия по делото

България Преди 50 минути

Причината са тестове на системата за резервно електрозахранване

Свят Преди 54 минути

Това би било достатъчно мъчително, дори ако очите, носът и устата ви не кървяха едновременно

Любопитно Преди 1 час

Рок иконата Алис Купър и съпругата му Шерил подновиха брачните си обети на пищна церемония в Аризона с 220 гости и куп рок звезди, доказвайки след 50 години семейно блаженство, че истинската любов в рокендрола съществува

Любопитно Преди 1 час

Това би започнало „отброяване като на бомба със закъснител за оцеляването на всяко живо същество на Земята, което разчита на фотосинтезата, което е огромното мнозинство от живота на повърхността и цялото човечество“

Свят Преди 1 час

От по-малко единодушно вземане на решения до неформално изолиране - страните от ЕС обмислят как да продължат напред без Унгария, ако Орбан спечели нов мандат

Любопитно Преди 1 час

Снимките на новия сериал „Tomb Raider“ със Софи Търнър са спрени заради нейна контузия на снимачната площадка, но от Prime Video обявиха, че нараняването е леко и работата ще се възобнови възможно най-скоро

Любопитно Преди 1 час

„Когато опитът срещне ритъма”, написа легендарният футболист

България Преди 2 часа

Подобни действия нарушават свободата на вероизповеданието и вековно установения ред, уреждащ статута на Светите места в Йерусалим, посочват от ведомството

Любопитно Преди 2 часа

Объркани таксиметрови шофьори, загуби за магазините поради невъзможност за плащане с карта и още: хората в Москва се учат да живеят без мобилен интернет

България Преди 2 часа

Заради изчерпания капацитет във Врачанско, новите случаи на морбили ще се транспортират към УМБАЛ „Георги Странски“ в Плевен

Любопитно Преди 2 часа

За външния свят принцеса Беатрис и принцеса Юджини изглеждат сякаш са откъснати от останалата част на кралското семейство, докато последствията от скандала с връзките на баща им Андрю с педофила Джефри Епстайн продължават

Любопитно Преди 2 часа

Разберете защо 2 април е критичен за нервната система, кога Луната спира плановете ни и за кои 5 зодии Венера в Телец ще донесе неочаквана благословия и нов късмет

Любопитно Преди 2 часа

Наречен на името на книгата, синдромът на Алиса в Страната на чудесата е рядко неврологично състояние, което нарушава способността на мозъка да обработва сензорните сигнали

България Преди 2 часа

Има и конкретен случай от 2021 г., отбеляза Емил Дечев

