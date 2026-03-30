Софи Търнър се контузи на снимачната площадка, спряха работата по новия "Tomb Raider"

С нимките на новия сериал „Tomb Raider“ са временно спрени, след като актрисата Софи Търнър е претърпяла инцидент на снимачната площадка. Новината беше потвърдена официално от изданието Variety.

Търнър ще се превъплъти в култовата героиня от видеоигрите Лара Крофт в мащабната адаптация на Prime Video. Сценарист и изпълнителен продуцент на проекта е Фийби Уолър-Бридж, известна с работата си по хитовия сериал „Fleabag“.

A rep for Prime Video says: "Sophie Turner recently experienced a minor injury. As a precaution, production has briefly paused to allow her time to recover. We look forward… — Variety (@Variety) March 30, 2026

Какво се знае за контузията?

Според британския таблоид The Sun, който пръв съобщи за инцидента, звездата от „Игра на тронове“ е възобновила стара травма на гърба. Медията твърди, че снимачният процес може да бъде замразен за период от един до шест месеца.

Представител на Prime Video обаче внесе яснота около ситуацията и заяви пред Variety:

„Софи Търнър наскоро получи леко нараняване. Като предпазна мярка продукцията беше спряна за кратко, за да ѝ се даде време да се възстанови. Очакваме с нетърпение да възобновим работа възможно най-скоро.“

Премиерната дата на високобюджетната продукция все още не е официално потвърдена, но очакванията са сериалът да дебютира през 2027 г. На този етап не е ясно дали здравословният проблем на Търнър ще доведе до забавяне на този график.

Звезден актьорски състав и богато наследство

Работата по сериала започна през януари тази година. В актьорския състав блестят имена като Сигорни Уивър, Джейсън Айзъкс, Мартин Боб-Семпъл, Джак Банън, Джон Хефернан, Бил Патерсън, Патерсън Джоузеф, Саша Лус, Жулиет Мотамед, Селия Имри и Аугуст Витгенщайн.

„Tomb Raider“ дебютира като видеоигра през далечната 1996 г. и оттогава франчайзът премина през редица успешни прераждания. Геймърите очакват с нетърпение и две нови заглавия – „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ и „Tomb Raider: Catalyst“, които трябва да излязат съответно през 2026 г. и 2027 г.

В историята на киното в кожата на Лара Крофт са влизали Анджелина Джоли (във филма от 2001 г. „Лара Крофт: Tomb Raider“) и Алисия Викандер в лентата от 2018 г., която обаче не бе приета толкова възторжено от критиката и феновете.

Очакванията към новата версия на Prime Video са огромни. Причината за това е огромният успех на предходната им адаптация по видеоигра – „Fallout“ с участието на Ела Пърнел и Кайл Маклоклан, която по-рано тази година се завърна с втори сезон. Правата върху интелектуалната собственост на „Tomb Raider“ в момента се държат от шведската компания Embracer. През 2022 г. тя придоби дългогодишния разработчик на играта Crystal Dynamics, като през същата година купи и Middle-Earth Enterprises – компанията, притежаваща правата за „Властелинът на пръстените“.