Любопитно

Софи Търнър се контузи на снимачната площадка, спряха работата по новия "Tomb Raider"

Снимките на новия сериал „Tomb Raider" със Софи Търнър са спрени заради нейна контузия на снимачната площадка, но от Prime Video обявиха, че нараняването е леко и работата ще се възобнови възможно най-скоро

30 март 2026, 14:10
С нимките на новия сериал „Tomb Raider“ са временно спрени, след като актрисата Софи Търнър е претърпяла инцидент на снимачната площадка. Новината беше потвърдена официално от изданието Variety.

Търнър ще се превъплъти в култовата героиня от видеоигрите Лара Крофт в мащабната адаптация на Prime Video. Сценарист и изпълнителен продуцент на проекта е Фийби Уолър-Бридж, известна с работата си по хитовия сериал „Fleabag“.

  • Какво се знае за контузията?

Според британския таблоид The Sun, който пръв съобщи за инцидента, звездата от „Игра на тронове“ е възобновила стара травма на гърба. Медията твърди, че снимачният процес може да бъде замразен за период от един до шест месеца.

Представител на Prime Video обаче внесе яснота около ситуацията и заяви пред Variety:

„Софи Търнър наскоро получи леко нараняване. Като предпазна мярка продукцията беше спряна за кратко, за да ѝ се даде време да се възстанови. Очакваме с нетърпение да възобновим работа възможно най-скоро.“

Премиерната дата на високобюджетната продукция все още не е официално потвърдена, но очакванията са сериалът да дебютира през 2027 г. На този етап не е ясно дали здравословният проблем на Търнър ще доведе до забавяне на този график.

  • Звезден актьорски състав и богато наследство

Работата по сериала започна през януари тази година. В актьорския състав блестят имена като Сигорни Уивър, Джейсън Айзъкс, Мартин Боб-Семпъл, Джак Банън, Джон Хефернан, Бил Патерсън, Патерсън Джоузеф, Саша Лус, Жулиет Мотамед, Селия Имри и Аугуст Витгенщайн.

„Tomb Raider“ дебютира като видеоигра през далечната 1996 г. и оттогава франчайзът премина през редица успешни прераждания. Геймърите очакват с нетърпение и две нови заглавия – „Tomb Raider: Legacy of Atlantis“ и „Tomb Raider: Catalyst“, които трябва да излязат съответно през 2026 г. и 2027 г.

В историята на киното в кожата на Лара Крофт са влизали Анджелина Джоли (във филма от 2001 г. „Лара Крофт: Tomb Raider“) и Алисия Викандер в лентата от 2018 г., която обаче не бе приета толкова възторжено от критиката и феновете.

Очакванията към новата версия на Prime Video са огромни. Причината за това е огромният успех на предходната им адаптация по видеоигра – „Fallout“ с участието на Ела Пърнел и Кайл Маклоклан, която по-рано тази година се завърна с втори сезон. Правата върху интелектуалната собственост на „Tomb Raider“ в момента се държат от шведската компания Embracer. През 2022 г. тя придоби дългогодишния разработчик на играта Crystal Dynamics, като през същата година купи и Middle-Earth Enterprises – компанията, притежаваща правата за „Властелинът на пръстените“.

