Опит за убийство на полицай и баща му, къде е прокурорският син

П од ръководството на Софийска окръжна прокуратура се разследва опит за убийство на полицейски служител и баща му в пернишкото село Люлин

Във връзка с предложението на Окръжна прокуратура-Перник, изпратено до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, относно обективно, всестранно и пълно разследване, както и за избягване на съмнения за каквато и да е заинтересованост или предубеденост при събиране на доказателствата, ръководството и надзора на досъдебно производство, образувано по повод инцидент в пернишкото село Люлин, е възложено на Софийска окръжна прокуратура.

Незабавно са започнали следствени действия по делото, съобщават от държавното обвинение.

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

С постановление от 28 март в качеството на обвиняем по досъдебното производство е привлечен Х.С., на 22 години, за опит за убийство на повече от едно лице - полицейски служител по повод на службата му в ГД „Борба с организираната престъпност“ на МВР, и баща му, в съучастие с неустановено до момента лице.

На този етап от разследването е установено, че вечерта на 25 март Х.С. се придвижил с лек автомобил от Перник до село Люлин заедно с друго неустановено по делото лице. Пристигайки в селото около 23,00 ч., те обиколили с превозното средство дома на полицейския служител и намиращия се в близост гробищен парк, след което паркирали в края на улицата.

Полицейският служител видял движещия се в района лек автомобил, известен му във връзка със служебната му дейност по издирване, и придружен от баща си излязъл пред къщата си със законно притежавани от тях оръжия.

От автомобила слезли две въоръжени маскирани лица и се насочили с пушки към полицая и баща му.

Полицейският служител отправил разпореждане да преустановят действията, но те не се подчинили и продължили настъпателно. В отговор служителят произвел по един изстрел във въздуха и към земята. Бащата също произвел предупредителен изстрел във въздуха.

Маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото.

Лекият автомобил бил установен изоставен в района на гробищния парк.

Обвиняемият Х.С. е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор, като предстои да бъде внесено в Окръжен съд - Перник искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.

Продължават действията по установяване и задържане на съучастника на обвиняемия по наказателното производство.

В петък служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви, че прокурорският син от Перник Васил Михайлов и друго лице, „с маски, отишли до село близо до Перник - до къщата на колегата от ГДБОП, който е бил криминалист в града. Вероятно това е провокирало агресия от страна на прокурорския син към него“.