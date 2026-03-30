Спортният министър смени ръководството на Тотализатора, плащанията над 5000 евро са спрени

С лужебният министър на младежта и спорта Димитър Илиев е издал заповед изпълнителният директор и още трима членове от УС на Българския спортен тотализатор да бъдат освободени. Това съобщи пред журналисти изпълнителният директор на БСТ Любомир Петров.

Вече е ясно кои ще бъдат назначени на тяхно място. Очаква се в сряда да постъпят на работа. Сегашният изпълнителен директор на БСТ заяви, че с неговото освобождаване доброволно ще си тръгнат цели дирекции и служители от тото пунктове, съобщава NOVA .

По думите му печалби над 5 хиляди евро не се изплащат по банков път и са спрени разплащания на предприятието и всякакви други дейности. „Не бяхме предупредени. Помолиха ни от Министерството да им преведем пари по регулярните плащания, които имаме към тях. Час след това получих съобщение от търговския регистър, че има заповед и се вписва нов управителен съвет”, каза той.

„Тези членове, които министърът се опитва да впише, не са минали конкурс. Съмненията ни са, че това е пореден опит за саботаж на развитието на тотализатора. Към края на 2025 г. имаме към 190 млн. лева лични парични средства в банката. Другото съмнение, което имаме, е, че искат тези пари да бъдат управлявани по друг начин”, коментира директорът на БСТ.

„Тук идва въпросът защо министърът прави промяна седмици преди изборите, какво наложи това, при положение, че имаме рекордна година. Какво общо има БСТ с честните и прозрачни избори?”, попита Петров.

Той се обърна и към президента Илияна Йотова: „Надявам се тя също да вземе отношение по този въпрос, защото ситуацията е изключително неприятна. Хората са силно притеснени за работата и доходите си”. Директорът на БСТ коментира, че не познава новото ръководство. „Доколкото видяхме, изпълнителният директор е финансист във фирма, в която годишният оборот е колкото нашия седмичен оборот. Не е ясно има ли управленски опит”, заяви Петров.

Не закъсня коментарът на водещия на Тотото – Деян Славчев – Део.

„10 години съм част от Български Спортен Тотализатор. Преминал съм през различни етапи в своето развитие - човешко и професионално. Правил съм грешки, имал съм и страхотни моменти. Научил съм много и ще продължавам, надявам се. Студиото ми е като втори дом. С много хора съм работил и съм получил разбиране и усмивка. Демонстрирали са винаги уважение и търпение към мен. Все пак единственият изпълнителен директор за тези 10 години, който слиза при нас на терен долу в студиото и ни пожелава успех и го прави всеки тираж е Lyubomir Petrov”, написа той в пост във Facebook профила си.

Vesti.bg потърси коментар от Министерството на младежта и спорта по официален път. До момента на публикуване на материала от ведомството не е получен отговор.