България

Премиерът Желязков посреща То Лам за важни двустранни споразумения

То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев

24 октомври 2025, 06:43
Премиерът Желязков посреща То Лам за важни двустранни споразумения
Източник: БТА

П ремиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, съобщиха от правителствената пресслужба. Разговорът ще се състои в Гранитна зала на Министерския съвет, където в присъствието на двамата лидери ще бъдат подписани двустранни споразумения и документи между България и Виетнам.

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас

То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев. Вчера двамата разговаряха на „Дондуков“ 2, след което участваха в откриването на бизнес форум в София, посветен на възможностите за сътрудничество между двете страни.

То Лам изнесе и лекция пред студенти в Софийския университет "Св. Климент Охридски". 

Източник: БТА, Йоана Димитрова    
България Виетнам То Лам Росен Желязков Румен Радев Официално посещение Двустранни отношения Сътрудничество Бизнес форум Споразумения
Последвайте ни

По темата

Внимание! Жълт код за силен вятър днес, очаква се дъжд

Внимание! Жълт код за силен вятър днес, очаква се дъжд

Френският върховен главнокомандващ очаква

Френският върховен главнокомандващ очаква "сблъсък" с Русия след 3-4 години

Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

Тръмп спря търговските преговори с Канада заради реклама с Роналд Рейгън

Тръмп спря търговските преговори с Канада заради реклама с Роналд Рейгън

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

pariteni.bg
Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

Chery показа твърдотелна батерия с 1300 км. пробег

carmarket.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 12 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 11 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 9 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 11 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

България Преди 37 минути

Има ли право на платен годишен отпуск

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Свят Преди 37 минути

Твърденията на американския министър на здравеопазването са неверни, тъй като изследванията не установяват ясна връзка между обрязването и аутизма

<p>Има акт за премахване на незаконния строеж в Елените</p>

Съставен е акт за премахване на незаконния строеж в Елените

България Преди 8 часа

Това съобщиха от Дирекцията за национален строителен контрол на интернет

Тръмп помилва Чанпенг Жао

Тръмп помилва Чанпенг Жао

Свят Преди 8 часа

Помилването заличава съдебното досие на Жао

КЗП с препоръки към потребителите за "Черния петък"

КЗП с препоръки към потребителите за "Черния петък"

България Преди 9 часа

При онлайн пазаруване комисията съветва внимателно да се проверяват условията

Русия започва да мобилизира резервисти в армията

Русия започва да мобилизира резервисти в армията

Свят Преди 10 часа

Русия преминава към система на „постоянна мобилизация“

Задържаният за тройното убийство в Люляково остава в ареста

Задържаният за тройното убийство в Люляково остава в ареста

България Преди 13 часа

Според прокуратурата мъжът е застрелял майка си, леля си и сестра си, а след това подпалил къщата им

Тежка катастрофа край Дряново, загина човек

Тежка катастрофа край Дряново, загина човек

България Преди 13 часа

Моторист е навлязъл в лентата за насрещно движение

Снимката е илюстративна

Как родената в България Розалия стана духовното гуру на Холивуд

Любопитно Преди 14 часа

От лукса на Европа до тишината на Бали – историята на Розалия, която превърна духовното пробуждане в мисия за холивудския елит

„Никога не ни подкрепяхте!“ – ресторант затвори и обвини съседите

„Никога не ни подкрепяхте!“ – ресторант затвори и обвини съседите

Свят Преди 14 часа

„На онези, които живееха на няколко врати от нас, но си поръчваха доставка от другаде – благодаря за ангажимента към разстоянието“

<p>Тропическата буря &quot;Мелиса&quot; &quot;пълзи&quot; към Карибите</p>

Тропическата буря "Мелиса" се движи изключително бавно, но се очаква да прерасне в ураган

Свят Преди 14 часа

Бурята може да прерасне в ураган до петък, а през уикенда

Българите са втори по субективна бедност в ЕС

Българите са втори по субективна бедност в ЕС

България Преди 14 часа

Има спад на субективната бедност във всички възрастови групи

Арести на вербувани от Русия в Лондон

Арести на вербувани от Русия в Лондон

Свят Преди 14 часа

Отделът за борба с тероризма в Лондон: Наблюдаваме нарастващ брой хора, които бихме описали като "проксита"

Син уби любовника на майка си, спал с нея в камион пред дома им

Син уби любовника на майка си, спал с нея в камион пред дома им

Свят Преди 14 часа

Обвиняемият каза, че е бил разстроен, че майка му и жертвата са имали сексуални отношения през последните няколко дни.

"Обирът на века": Защо последната кражба от Лувъра е различна

"Обирът на века": Защо последната кражба от Лувъра е различна

Свят Преди 14 часа

Експерти предупреждават - за разлика от откраднатите картини, откраднатите бижута могат бързо да бъдат разглобени и са много по-трудни за възстановяване

Ким Кардашиян: Страдах от Стокхолмски синдром по време на връзката си с Кание Уест

Ким Кардашиян: Страдах от Стокхолмски синдром по време на връзката си с Кание Уест

Любопитно Преди 14 часа

Стокхолмският синдром представлява травматична връзка, при която жертвата може да изпитва съчувствие към насилника си

Всичко от днес

От мрежата

Как да обучим кучето си да бъде социално: Съвети за безопасни срещи с други животни

dogsandcats.bg

В кои моменти котешката урина мирише най-силно

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Телешко със зеленчуци

Edna.bg

Безусловната обич между Даян Кийтън и нейното куче

Edna.bg

Собствениците на Пирин спират финансирането на клуба

Gong.bg

Лудогорец допусна обрат срещу Йънг Бойс под дъжда в Берн

Gong.bg

Звукът на аборигените от Австралия: Музиката, която лекува… буквално (ВИДЕО)

Nova.bg

Премиерът свика работно съвещание след наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл"

Nova.bg