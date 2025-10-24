Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Е дна от най-драматичните мисии в Big Brother 2025 определи номинираните тази седмица. След поредица от апокалиптични бедствия в Къщата, съквартирантите трябваше да посочат кои от тях ще бъдат жертвани, за да спре катастрофата за всички. След като вчера ексцентричният Цецо предаде себе си в полза на останалите и напусна, това направиха и устата Лена и самоувереният Валентин. По този начин и тримата се оказаха в тайна стая, където ще изчакат решението на зрителите дали ще останат в надпреварата.

До номинацията на атрактивната Мина се стигна след пореден обрат в социалния експеримент. Сияна, наричана от всички Въшка, влезе в тайната стая след решение на мнозинството. Тя беше поредната жертва, а с един глас по-малко от заплахата се спаси нейният любим Стоянов. Big Brother даде възможност на изгнаниците един от тях да замени мястото си с друг съквартирант. Те единодушно върнаха Сияна в Къщата, а тя посочи Лена за свой заместник. Така четиримата се оказаха в изгнание и ще се борят за вота на зрителите на NOVA .

В съботния лайв епизод един от номинираните ще напусне завинаги Big Brother, а останалите трима ще се върнат в Къщата. Докато са в изолация участниците получиха възможността да наблюдават останалите и да чуят мнението им за тях. Как ще промени това отношенията сред съквартирантите и ще възобновят ли Сияна и Стоянов своята връзка след драматичната си раздяла?

Не пропускайте да видите в следващия епизод на Big Brother в петък от 22:00 ч. само по NOVA!

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването.

Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.