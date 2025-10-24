Любопитно

Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother

Лена, Цецо, Валентин и Мина ще се борят за вота на зрителите в приложението NOVA PLAY

24 октомври 2025, 09:05
Драматична седмична мисия определи номинираните в Big Brother
Източник: Big Brother

Е дна от най-драматичните мисии в Big Brother 2025 определи номинираните тази седмица. След поредица от апокалиптични бедствия в Къщата, съквартирантите трябваше да посочат кои от тях ще бъдат жертвани, за да спре катастрофата за всички. След като вчера ексцентричният Цецо предаде себе си в полза на останалите и напусна, това направиха и устата Лена и самоувереният Валентин. По този начин и тримата се оказаха в тайна стая, където ще изчакат решението на зрителите дали ще останат в надпреварата. 

До номинацията на атрактивната Мина се стигна след пореден обрат в социалния експеримент. Сияна, наричана от всички Въшка, влезе в тайната стая след решение на мнозинството. Тя беше поредната жертва, а с един глас по-малко от заплахата се спаси нейният любим Стоянов. Big Brother даде възможност на изгнаниците един от тях да замени мястото си с друг съквартирант. Те единодушно върнаха Сияна в Къщата, а тя посочи Лена за свой заместник. Така четиримата се оказаха в изгнание и ще се борят за вота на зрителите на NOVA.

В съботния лайв епизод един от номинираните ще напусне завинаги Big Brother, а останалите трима ще се върнат в Къщата. Докато са в изолация участниците получиха възможността да наблюдават останалите и да чуят мнението им за тях. Как ще промени това отношенията сред съквартирантите и ще възобновят ли Сияна и Стоянов своята връзка след драматичната си раздяла?

Не пропускайте да видите в следващия епизод на Big Brother в петък от 22:00 ч. само по NOVA!

Всичко за Big Brother може да откриете в сайта nova.bg, както и в официалните Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването.

Гледайте подкаста “Голямата сестра” в NOVA PLAYVbox7 и YouTube.

Източник: NOVA    
Big Brother 2025 Номинации Съквартиранти Тайна стая Зрителски вот Изгонване Драматични мисии Сияна и Стоянов Лена NOVA
Последвайте ни

По темата

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Газа разследва

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно

Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

Защо да инвестираме в имоти в Кипър

biss.bg
Могат ли кучетата да ядат ориз?

Могат ли кучетата да ядат ориз?

dogsandcats.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист
Ексклузивно

Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 15 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол
Ексклузивно

Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 14 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна
Ексклузивно

Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 12 часа
<p>Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор</p>
Ексклузивно

Путин предупреди за „съкрушителен“ отговор

Преди 14 часа

Виц на деня

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Как да пестим време и пари чрез седмичното меню

Любопитно Преди 5 минути

Meal preparation с бързи и лесни рецепти за цялото семейство

<p>Ким Кардашиян разкри, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма</p>

Ким Кардашиян разкри, че е била диагностицирана с мозъчна аневризма, обвинява Кание Уест

Любопитно Преди 14 минути

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив сутринта

Тежка катастрофа затвори околовръстния път на Пловдив сутринта

България Преди 49 минути

Сериозно пострадал е водачът на колата

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

МС предлага коли на НСО да бъдат прехвърлени към Aдминистрацията на президента

България Преди 52 минути

НСО е със специфични задачи по охрана и сигурност на висшите държавни органи

Макрон: Санкциите на САЩ удрят финансирането на войната

Макрон: Санкциите на САЩ удрят финансирането на войната

Свят Преди 1 час

Според него санкциите, обявени от президента на САЩ Доналд Тръмп срещу две руски петролни компании, вървят в правилната посока

След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички

След евакуацията в бургаско училище: Какво следва за двете ученички

България Преди 2 часа

Едното момиче имало и предишни провинения

Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Свят Преди 2 часа

Инцидентът е станал рано сутринта в покрайнините на град Куноул

Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу "Лукойл"

Премиерът свиква съвещание след наложените санкции срещу "Лукойл"

България Преди 2 часа

Новината за санкциите беше посрещната с различни реакции от страна на българските политици

Почитаме свети Арета - 240 християни загиват мъченически за вярата

Почитаме свети Арета - 240 християни загиват мъченически за вярата

Любопитно Преди 2 часа

Християнството било въведено в Наджран, както и в останалата част от Южна Арабия, през четвърти-пети век

"Морски бебета": Украйна показа усъвършенстван дрон, работещ с AI

"Морски бебета": Украйна показа усъвършенстван дрон, работещ с AI

Свят Преди 2 часа

Многоцелевата безпилотна надводна платформа "Морско бебе" може да бъде оборудвана с картечница, да носи на борда си дронове или тежко въоръжение

<p>&quot;Измамна реклама&quot; с Роналд&nbsp;Рейгън ядоса Тръмп</p>

Тръмп спря търговските преговори с Канада заради реклама с Роналд Рейгън

Свят Преди 3 часа

Тръмп използва тарифите като лост за натиск върху много страни по целия свят

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

"Аз съм лъв": Президентът на Аржентина събра хиляди на рок митинг преди решаващи избори

Свят Преди 3 часа

В града се състоя и протест срещу Милей, в който участниците обвиниха управляващите, че докато хората гладуват, Аржентина изнася зърно за целия свят

Премиерът Желязков посреща То Лам за важни двустранни споразумения

Премиерът Желязков посреща То Лам за важни двустранни споразумения

България Преди 3 часа

То Лам е на двудневно официално посещение по покана на президента Румен Радев

Samsung Galaxy XR отваря нов свят за технологиите

Samsung Galaxy XR отваря нов свят за технологиите

Технологии Преди 3 часа

Корейският гигант прави важна крачка в разгръщането на този сегмент

<p>Френският върховен главнокомандващ очаква &quot;сблъсък&quot; с Русия</p>

Френският върховен главнокомандващ очаква "сблъсък" с Русия след 3-4 години

Свят Преди 3 часа

"Руснаците се преструктурират с една цел - да се изправят срещу НАТО"

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Фактчек на фалшивото твърдение на Р.Ф. Кенеди-младши за връзката между аутизма и обрязването

Свят Преди 3 часа

Твърденията на американския министър на здравеопазването са неверни, тъй като изследванията не установяват ясна връзка между обрязването и аутизма

Всичко от днес

От мрежата

Защо котките се бият

dogsandcats.bg

Ще ослепее ли кучето ни, ако яде шоколад

dogsandcats.bg
1

Силни ветрове и летни бури в петък

sinoptik.bg
1

Тикви за слоновете на Хелоуин

sinoptik.bg

Вижте как изглежда днес порасналата дъщеря на Мат Лебланк (СНИМКИ)

Edna.bg

Иван ни използваше като слугини! Говори д-р Коеджикова от „Игри на волята“ (ВИДЕО)

Edna.bg

Елена Рибакина се класира за Финалите на WTA

Gong.bg

Резултати от НХЛ

Gong.bg

Ще плащаме ли „такса водомер”, без дори да ползваме вода

Nova.bg

„Високо напрежение”: Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

Nova.bg