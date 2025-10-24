България

Внимание! Жълт код за силен вятър днес, очаква се дъжд

Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°

24 октомври 2025, 06:24
Внимание! Жълт код за силен вятър днес, очаква се дъжд
Източник: iStock/Getty Images

Д нес ще е облачно и от запад на изток ще има валежи от дъжд. След обяд ще спират, най-късно в югоизточните райони и облачността ще се разкъсва. Ще е ветровито. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина – силен. Максималните температури ще бъдат между 19° и 24°, в София – около 19°. 

НИМХ издава предупреждение от първа степен (жълт код) за силен и поривист вятър с пориви до 20 m/s. В Северна България и Горнотракийската низина вятърът ще е от северозапад. В областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас вятърът ще е от югозапад, но след обяд и там ще се ориентира от северозапад и ще отслабне.

  • Планините

Над планините ще е облачно с валежи от дъжд, над 2200 метра – от сняг. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, а на 2000 метра – около 5°.

  • Черноморието

По Черноморието облачността ще се увеличава и след обяд ще завали дъжд, но още вечерта в северните райони ще спира. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който привечер ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. Максималните температури ще бъдат между 20° и 23°. Температурата на морската вода е 17°-19°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

  • Събота и неделя

През почивните дни вятърът отново ще се ориентира от юг-югоизток. В събота, след временно разкъсване и намаляване, над Северна България облачността отново ще се увеличи и след обяд и през нощта на много места там ще има валежи. В останалата част от страната ще има повече слънчеви часове. В неделя ще преобладава облачно време, в Северзападна България - с валежи. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 17° и 22°.

Източник: НИМХ    
