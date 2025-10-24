Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Н ай-малко 20 души са загинали в автобус, възпламенил се след сблъсък с мотоциклет в Южна Индия днес, предаде ДПА, като се позова на местната полиция.
Инцидентът е станал рано сутринта в покрайнините на град Куноул, в щата Андра Прадеш. В автобуса е имало около 40 пътници, които са пътували с нощен рейс от Хайдерабад за Бенгалуру.
💔 Tragic early morning in Andhra Pradesh 💔— Manni (@ThadhaniManish_) October 24, 2025
At least 20 lives lost after a Kaveri Travels bus traveling from Bengaluru to Hyderabad caught fire on NH-44 near Kurnool.
The bus collided with a motorbike, bursting into flames within minutes. Many passengers couldn’t escape in… pic.twitter.com/Gn26qToqaB
"Установена е самоличността на 11 от загиналите, 9 тела не са идентифицирани", каза представителят на местната полиция Викрант Патил. "Някои тела са овъглени", добави той.
Осемнайсет пътници са успели да се измъкнат от автобуса, информира ДПА. Оказана им е спешна медицинска помощ, като раните им са с различна степен. Не е известно дали в автобуса е имало други хора, които са успели да се спасят, но на този етап не са открити. Според Ройтерс в автобуса е имало 41 души, а оцелелите са 21.
Първите разследвания показват, че автобусът е блъснал мотоциклет, който след удара се е плъзнал под него, врязал се е в резервоара му и е предизвикал взрив. Пламъците са обхванали салона на автобуса светкавично, поясни Патил. На телевизионни кадри се вижда овъгленият автобус на магистрала.
Hyderabad to Bangalore bus caught fire and 21 are charred to death.— Telangana Maata (@TelanganaMaata) October 24, 2025
Responsibility of these deaths lies on travels and Telangana Transport Department with Traffic department of Hyd/Cyb/Rachakonda
They never cared to look into quality of mushrooming buses with retrofitting pic.twitter.com/GGfPxDskeM
Повечето от пасажерите са спели в момента на инцидента. Тези, които са били будни, са успели да строшат прозорци и да излязат от горящото превозно средство, уточнява телевизионният канал "Индия тудей".
Днешният инцидент се случва по-малко от две седмици след като 22 души загинаха в пламнал автобус в северозападния щат Раджастан на 14 октомври, посочва ДПА.