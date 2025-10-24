Свят

Десетки души загинаха в пламнал автобус след сблъсък в Индия

Инцидентът е станал рано сутринта в покрайнините на град Куноул

24 октомври 2025, 07:59
Източник: БТА

Н ай-малко 20 души са загинали в автобус, възпламенил се след сблъсък с мотоциклет в Южна Индия днес, предаде ДПА, като се позова на местната полиция.

Инцидентът е станал рано сутринта в покрайнините на град Куноул, в щата Андра Прадеш. В автобуса е имало около 40 пътници, които са пътували с нощен рейс от Хайдерабад за Бенгалуру.

"Установена е самоличността на 11 от загиналите, 9 тела не са идентифицирани", каза представителят на местната полиция Викрант Патил. "Някои тела са овъглени", добави той.

Осемнайсет пътници са успели да се измъкнат от автобуса, информира ДПА. Оказана им е спешна медицинска помощ, като раните им са с различна степен. Не е известно дали в автобуса е имало други хора, които са успели да се спасят, но на този етап не са открити. Според Ройтерс в автобуса е имало 41 души, а оцелелите са 21.

Първите разследвания показват, че автобусът е блъснал мотоциклет, който след удара се е плъзнал под него, врязал се е в резервоара му и е предизвикал взрив. Пламъците са обхванали салона на автобуса светкавично, поясни Патил. На телевизионни кадри се вижда овъгленият автобус на магистрала.

Повечето от пасажерите са спели в момента на инцидента. Тези, които са били будни, са успели да строшат прозорци и да излязат от горящото превозно средство, уточнява телевизионният канал "Индия тудей".

Днешният инцидент се случва по-малко от две седмици след като 22 души загинаха в пламнал автобус в северозападния щат Раджастан на 14 октомври, посочва ДПА.

Източник: БТА, Иво Тасев    
Автобусна катастрофа Загинали Индия Южна Индия Пожар Сблъсък Мотоциклет Експлозия Оцелели Овъглени тела
