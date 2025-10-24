"Морски бебета": Украйна показа усъвършенстван дрон, работещ с AI

Свят

Многоцелевата безпилотна надводна платформа "Морско бебе" може да бъде оборудвана с картечница, да носи на борда си дронове или тежко въоръжение

24 октомври 2025, 07:14
С лужбата за сигурност на Украйна (ССУ) показа усъвършенстван морски дрон, който според нея вече може да участва в операции навсякъде в Черно море, да носи по-тежки оръжия и да използва изкуствен интелект за насочване, съобщи Асошиейтед прес.

Украйна вече е използвала безпилотни морски дронове за нанасяне на удари по руски кораби и инфраструктура в Черно море. Службата за сигурност на Украйна приписва на ударите, нанесени от безпилотните плавателни съдове, станали известни като "Морско бебе" (Sea Baby), настъпилата стратегическа промяна в морските операции на Русия.

Обсегът на "Морските бебета" сега е разширен от досегашните 1000 километра на 1500 километра, съобщи ССУ. Морският дрон може да пренася до 2000 килограма полезен товар, допълниха представители на Службата за сигурност на Украйна.

На демонстрация, на която присъстваха и журналисти от Асошиейтед прес, бяха представени варианти на морски дронове, оборудвани с многоцелева ракетна пускова установка и други плавателни съдове с жиростабилизиран картечен купол.

Бригаден генерал Иван Лукашевич от Службата за сигурност на Украйна каза, че новите морски дронове разполагат и с подпомагани от изкуствен интелект системи за насочване, разпознаващи приятелски или вражески мишени, и могат да изстрелват също така малки дронове за въздушни атаки и многостепенни системи за самоунищожение, за да предотвратят пленяването им.

Удари с дронове са били използвани в успешни атаки срещу 11 руски кораба, включително фрегати и ракетни крайцери, заявиха от ССУ, което накара Руския военноморски флот да премести основната си база от Севастопол на полуостров Крим в Новоросийск на черноморското крайбрежие на Русия.

"Службата за сигурност на Украйна стана първата в света, която въведе този нов вид военноморска война - и ние продължаваме да я развиваме", подчерта Лукашевич, като добави, че "Морските бебета" еволюират от еднократна бойна машина в многофункционална платформа за многократна употреба, която разширява възможностите на Украйна за настъпление.

Украинските власти поискаха мястото на състоялата се демонстрация да не бъде оповестявано публично по съображения за сигурност, посочи АП.

Плавателните съдове се управляват дистанционно от мобилен контролен център, разположен в микробус, където операторите използват цяла система от екрани и контролни устройства.

"Сплотеността на членовете на екипажа е може би най-важното нещо. Ние постоянно работим по този въпрос", каза един оператор, идентифициран само с опознавателния си знак Разузнавач (Scout), съгласно украинския военен протокол.

ССУ също така заяви, че морските дронове са помогнали за осъществяването на други значителни по публичност удари, включително повтарящи се атаки срещу Кримския мост, като най-скорошният удар бе насочен към подводните му опори с цел да го направи неизползваем за тежък военен транспорт.

Програмата "Морско бебе" се финансира частично с обществени дарения чрез държавна инициатива и координира действията си с военното и политическото ръководство на Украйна, отбелязва АП.

Еволюцията от бойни плавателни съдове за еднократни удари към многократно използваеми, взаимосвързани помежду си морски дронове бележи важен напредък в асиметричната военноморска война, отбеляза Лукашевич.

"На този нов продукт сме инсталирали и ракетно въоръжение, което ще ни позволи да работим от голямо разстояние извън обсега на вражеския огън. Можем да използваме такива платформи за носене и на тежко оръжие", каза той.

"Тук можем да покажем на украинците как най-ефективно използваме средствата, които са ни дарили", добави Лукашевич, цитиран от АП.

Скоро украинските "Морски бебета" ще могат да обстрелват Черноморския флот на Русия с ракети, за да го унищожат напълно, съобщи бригаден генерал от военното контраразузнаване на Службата за сигурност на Украйна, идентифициран само с опознавателния знак Хантер, който представи новото поколение украински морски дронове, предаде Укринформ.

Многоцелевата безпилотна надводна платформа "Морско бебе", в зависимост от окомплектоването, може да бъде оборудвана с картечница, да носи на борда си дронове или тежко въоръжение. Но скоро тези дронове могат да бъдат оборудвани също така и с ракети, каза Хантер, създател на проекта "Морско бебе".

"Този дрон с ракети е построен с цел да се провери възможността за пренасяне на тежко ракетно въоръжение на базата на морски безпилотни платформи "Морско бебе", способен е да изстрелва едновременно залп от 5 до 10 реактивни ракети тип "Град". Това е само тестов момент по пътя, в края на който ще бъде тези дронове да бъдат адаптирани за борба срещу противокорабни ракети и друго тежко въоръжение, което вече кара руснаците да не излизат извън територията на руското военно пристанище в Новоросийск", отбеляза Хантер.

Според генерала целта е "не просто да се неутрализира военният Черноморски флот на Русия, а напълно да се унищожи", като представените неотдавна експериментални образци на морския дрон "Морско бебе" са потвърждение на тези намерения.

"Тези модели са предназначени преди всичко за унищожаване на големия руски военноморски флот. Това е адаптация на ракетното въоръжение, което ще позволи да се работи от голямо разстояние, без операторът да се намира в зоната на поражение за средствата за противодействие на врага. Виждаме една от тези платформи, която пренася тежко въоръжение. Това са дронове, които вече са били успешно тествани в специалните операции на ССУ в Черно море", посочи Хантер.

При това, според него, най-новите дронове "Морско бебе" са надеждно защитени да не попаднат в ръцете на врага, поне досега няма нито един такъв случай.

"Тези платформи са изминали по море вече няколко хиляди километра. Ако се вгледате, ще видите, че са осеяни със следи от отломки и вражески куршуми. Но дроновете "Морско бебе" винаги се връщат на родните брегове, защото екипът от инженери и айти специалисти на ССУ е създал система, която прави невъзможно най-новите украински разработки да попаднат в ръцете на руските сили. ССУ се грижи да не разкрива на руснаците техническите възможности на новите ни дронове", изтъкна Хантер.

При това той отбеляза, че морският дрон "Морско бебе" носи свръхмощна експлозивна бойна част под формата на баласт и може да се самоунищожи, както и безпилотният плавателен съд да бъде използван като дрон камикадзе в случай на наистина "важна цел", която не може да бъде унищожена по друг начин.

Хантер каза също така как преди година ръководителят на Службата за сигурност на Украйна генерал-лейтенант Василий Малюк е предложил идеята за създаване на средства за унищожаване на руски надводни дронове, основаващи се на платформите "Морско бебе". Тази платформа е оборудвана и с жиростабилизирана картечна установка с калибър 14,5 и доста уверено поразява цели с размерите на безпилотен плавателен съд на разстояние над 1 км.

Укринформ отбелязва, че морските безпилотни платформи "Морско бебе" са оборудвани и със система за изкуствен интелект. Сега "малките" могат да се измъкват от вражеския огън и да отговарят с огън по руските хеликоптери и дори по тактическата авиация, които летят на малки височини.

Украинската Служба за сигурност е предоставила на Националния исторически музей на Украйна за Втората световна война един от легендарните морски надводни дронове "Морско бебе", отбелязва Укринформ.

