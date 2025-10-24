Часовниците се връщат назад този уикенд - но трябва ли лятното часово време да бъде отменено?

Борисов: Това е цирк. Никой не е взел бронираните автомобили на Радев

Комисията по енергетика в НС решава да одобри ли ДАНС сделка за „Лукойл“

Китаристът Дечо сбъдна мечтата си и влезе във Войната на племената на “Игри на волята”

С утринта на 26 октомври стрелките на часовниците в България се връщат назад с един час – от 4:00 на 3:00 ч. Това е краят на лятото и началото на зимното часово време, което ни подарява повече сутрешна светлина, но и по-ранно стъмване. Ако все още не сте сменили часовниците си, ето пълния наръчник: история, здравни рискове и как да се адаптирате без да се чувствате зомбита!

Основни факти: Какво се случва с времето?

Зимното време е стандартното ни слънчево време – UTC+2 за България. От последната неделя на октомври до последната на март часовниците стоят "назад", за да имаме по-дълги сутрини. Обратната смяна е през март, когото печелим час вечер. Целта? По-добра оптимизация на светлината за работа, училище и ежедневни дела.

Историята на смяната: От шега до стандарт

Бенджамин Франклин първи предлага идеята през 1784 г. – полушеговито, за да спестим свещи! Но реално я въвеждат немците през 1916 г. по време на войната заради енергийния дефицит. В България първи опит е през 1943-1944 г., но трайно я въвеждаме от 1979 г. От 1996 г. ЕС я прави задължителна за всички членки – синхронизиране на влакове, самолети и бизнес.

Днес я прилагат над 70 държави, но дебатите не спрат!

Отмяна на часа: Кога ще свърши тази мъка?

През 2019 г. Европейският парламент гласува край на смяната – всяка страна да избере постоянно лято или зима. Планираха старт през 2021 г., но пандемията от COVID-19 и спорове го отложиха. През 2025 г. темата е гореща: Испания настоява за 2026 г., а Комисията преразглежда предложенията. В България фаворит е постоянното лятно време за по-дълги вечери, но засега – местим ръчно!

Трябва ли да се премахне лятното часово време?

Дали да се запази лятното часово време е въпрос, който се обсъжда от години.

Учените са категорични, че заради негативното въздействие върху циркадните ритми и здравето на съня, трябва да се премахне промяната изцяло и да запази стандартното време през цялата година.

На практика само около една трета от държавите по света използват лятно часово време, според Pew Research Center.

Американският президент Доналд Тръмп също се изказа в социалната си платформа Truth Social, че иска да отмени тази практика. Настоящият държавен секретар Марко Рубио я нарече „глупава“.

Европейският парламент също гласува за премахването на лятното часово време в държавите членки на ЕС, но след като не беше постигнато съгласие с Европейския съвет, законът така и не бе приет.

Една от малкото страни в Европа, която не използва лятно часово време, е Исландия - заради географското си положение и големите разлики в дневната светлина през годината.

Здравните "минуси" на промяната: Какво ни чака?

Дори връщането назад не е напълно безболезнено – тялото губи синхрон с циркадния ритъм. Ето основните рискове, които показват изследванията:

Първо, сърдечните проблеми – рискът от инфаркт и инсулт скача с 5 до 25% в първите 2-5 дни след смяната. Най-засегнати са хората с високо кръвно и сърдечни заболявания.

Второ, нарушенията на съня – умора, безсъние или прекомерна сънливост, които траят 3-7 дни, докато тялото се адаптира.

Трето, психичното здраве – депресията и тревожността се усилват, особено при сезонните афективни разстройства, с ефект до 1-2 седмици.

Четвърто, инцидентите – на пътя и на работа те нарасват с 6-10% през първите 3 дни, защото мозъкът ни е объркан.

Най-засегнати са деца, възрастни и хора с хронични заболявания. По-малко драматично от пролетната смяна, но все пак!

7 супер съвета: Адаптирайте се за 24 часа!

Не чакайте неделя – започнете още сега:

Лек старт: От петък лягайте 15 мин. по-рано всеки ден.

Светлина сутрин: 20-30 мин. на слънце – регулира мелатонина.

Фиксирана рутина: Яжте и спете по график, без хаос.

Без екрани вечер: 1 ч. преди сън – тъмна стая!

Движение през деня: Разходка или спорт за естествена умора.

Хранене за сън: Банани, орехи – богати на мелатонин.

Релакс ритуал: Чай с лайка, топла вана или книга.

Ако сте в риск – лекарят е ваш приятел!