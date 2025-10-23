България

Генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия е на посещение у нас

Визитата е по повод 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Виетнам

23 октомври 2025, 07:39
Г енералният секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам е на официално посещение в България по покана на президента Румен Радев, съобщиха от прессекретариата на държавния глава. Визитата е по повод 75-ата годишнина от установяването на дипломатически отношения между България и Виетнам, и е част от европейската обиколка на виетнамския лидер. 

В ръководената от То Лам делегация са включени министри, както и представители на виетнамски компании. В рамките на посещението у нас се предвижда обявяването на Съвместна декларация за установяване на стратегическо партньорство между България и Виетнам и приемането на двустранни споразумения в различни области. 

То Лам ще бъде посрещнат днес в 9:30 часа с официална церемония на пл. „Св. Александър Невски“. Той ще отдаде почит пред Паметника на Незнайния воин.

Българският президент и виетнамският лидер ще проведат среща на „четири очи“ в сградата на президенството, след която ще ръководят пленарните разговори между официалните делегации на България и Социалистическа република Виетнам. В Гербовата зала Румен Радев и То Лам ще направят съвместни изявления за медиите от 11:30 часа. 

От 14:30 часа Радев и То Лам ще открият бизнес форум, посветен на възможностите за сътрудничество между България и Виетнам. Събитието се организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в партньорство с Агенцията за чуждестранни инвестиции на Виетнам (FIA). Форумът има за цел да насърчи контактите и да представи перспективите за сътрудничество и установяване на партньорство между български и виетнамски компании.

В рамките на официалното посещение са предвидени срещи с представители на изпълнителната и законодателната власт, допълват от президенството. То Лам ще изнесе публична лекция в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Предвижда се да посети и предприятие, специализирано в производството на оборудване в областта на отбраната. 

В края на ноември 2024 година Румен Радев посети Виетнам и се срещна с новоизбрания президент на страната Льонг Кьонг. 

На 8 февруари 2025 година се навършиха 75 години от установяването (1950 г.) на дипломатически отношения между България и Виетнам на ниво легации. На 25 ноември 1956 г. отношенията между двете страни са издигнати в ранг на посолства, според информация на БТА.

По силата на междуправителствена спогодба от 1980 г. за период от 10 години 35 000 виетнамски граждани работят в България, а 5000 завършват висшето си образование в България. Завършилите в България виетнамци впоследствие са се реализирали във Виетнам, където заемат важни постове в бизнеса и държавната администрация на страната. Понастоящем около 1200 виетнамци живеят и работят в България.

