Д-р Коеджикова от „Игри на волята": Животните проявяват повече човечност, хората се озлобихме много (ВИДЕО)

 

24 октомври 2025, 09:09
Д-р Коеджикова от „Игри на волята“: Животните проявяват повече човечност, хората се озлобихме много (ВИДЕО)
Източник: След Игрите Podcast

Т рудно ли е да останеш хладнокръвен, когато мечтата ти се сбъдне и после се разпадне пред очите ти? Д-р Десислава Коеджикова признава, че е преживяла именно това - не само на Арената, а и вътре в себе си. В “След игрите” с Ваня Запрянова ветеринарната лекарка с 2000 пчелни кошера и неограничена енергия разкрива защо “Игри на волята” е най-емоционалният ѝ експеримент, но и урок за доверие, предателство и човечност. Може ли един обикновен човек да влезе в “Игри на волята” и да играе само с добри и честни намерения към останалите? По-умни ли са животните от хората и как младата лекарка се справя с агресивните си пациенти?

„Сринала се бях психически. Умря ми желанието за голямата игра“, казва тя и признава, че именно предателството е било по-болезнено от всяка физическа болка. Но вторият шанс, който получава за връщане в играта и бягство от блатото, ѝ връща вярата, че „дори когато се предадеш, можеш да се изправиш отново“.

Десислава Коеджикова разказва и за живота извън игрите. От малка мечтае да лекува животни, въпреки че баща ѝ е бил категорично против. Днес тя има собствена клиника, около 2 000 кошера с пчели и живот, разпределен между залата, работата и маратоните. „Животните проявяват повече човечност - хората много се озлобихме“, казва тя с усмивка, която прикрива умората от недоброжелателите в обществото.

Но след всичко, което преживява, духът ѝ не е прекършен. Тя признава, че би се върнала в “Игри на волята”, дори в “Ол Старс” като добавя, че „този път няма да играе с жени“. А ако се стигне до женски сезон в “Sesame Турнири на волята” обещава да се подготви по-сериозно от всякога.

Между откровенията за предателството, признанията за любов, човекът до нея и философията за живота, д-р Коеджикова остава вярна на себе си - директна, искрена и без маска. „Обичам открити отношения, а не задкулисни игри“, казва тя. Един разговор за честност, сила и доброта - от жена, която знае как се лекува не само едно животно, но и собствената душа.

Има ли наистина любовни чувства към д-р Лъчезар Манчев? Защо пчелите са изчезващ вид и колко е важно това за човечеството? И как се говори с животни?

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube.и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok .

Приказна дъга и феноменален изгрев озариха София

Газа разследва "следи от изтезания" по телата, върнати от Израел

„Високо напрежение": Опасното отслабване - десетки пострадали в болница и нито един виновен

Новозеландски тийнейджър погълна близо 100 магнита, лекари го оперираха спешно

Как се заявява личен асистент и какви са правата му

pariteni.bg
Защо най-често кучетата накуцват

dogsandcats.bg
Тежък инцидент с български военен парашутист

Преди 15 часа
Китай спря покупките на руски морски петрол

Преди 14 часа
Руски самолети над Литва, НАТО вдигна "Юрофайтър Тайфун"

Преди 12 часа
Путин предупреди за „съкрушителен" отговор

Преди 14 часа

– Г-жо, може ли да ме накажете за нещо, което не съм направил? – Разбира се, че не! – Добре, защото не си написах домашното.
Прочети целия
