П апа Франциск стартира своето посещение на Балканите в неделя (5 май) с визита в България - страна с малка католическа общност, където Православната църква отхвърля идеята за провеждане на съвместни молитви с папата, пише в анализ АФП.

Акценти от тридневната обиколка, която се провежда и в Северна Македония, включват посещение на бежански лагер в покрайнините на София и възпоменаване на Майка Тереза – най-известната личност, родена в македонската столица Скопие.

Франциск, чието папство е помрачено от вълна от обвинения в сексуално насилие над деца от духовенството, поставя като приоритет подобряването на междурелигиозния диалог.

