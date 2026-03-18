Преди изборите: Започнаха мащабни проверки срещу търговията с вот

Обновена преди 1 час / 18 март 2026, 08:18
МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива
Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус
Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа
Екшън в хижа "Камен дел": Мъж стреля, заплашва с нож и меч, после се барикадира
Костадинов посочи „големия враг“ на „Възраждане“ на изборите
Рангел Бизюрев за смъртта на Митко от Цалапица: Не исках да го убивам, мечтаех за дом и семейство
Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си
ЦИК тегли номерата в бюлетината за гласуване

П ревантивни полицейски операции срещу контролиран вот и престъпления, свързани с изборния процес, се провеждат във Варненско и Хасково. Целта на действията е да се гарантира честността на предстоящите избори и да се предотвратят опити за натиск върху избиратели или търговия с гласове.

Във Варненско акцията започна рано тази сутрин на територията на няколко населени места. В нея участват служители от различни структури на МВР, включително криминална полиция, „Икономическа полиция“ и жандармерията. Проверяват се адреси, превозни средства и лица, за които има съмнения за участие в незаконни практики.

„Акцията е против битовата престъпност и престъпления против политическите права на гражданите. Участва и Жандармерията. Има набелязани цели“, обясни в ефира на NOVA главен инспектор Стоян Енев, началник на сектор „Издирване“ към ОДМВР – Варна.

По време на операцията се проверява информация, постъпила по оперативни канали, както и сигнали от граждани. При установяване на нарушения се предприемат действия по образуване на досъдебни производства или налагане на административни мерки. От МВР подчертават, че контролът ще остане засилен до приключване на изборния процес, като при необходимост ще бъдат включени допълнителни екипи.

Паралелно в област Хасково също е започнала специализирана акция, насочена срещу престъпления против политическите права на гражданите и търговия с вот. Действията текат от снощи и включват проверка на рискови и уязвими места, сред които хасковският квартал „Република“, където от тази сутрин са разположени екипи на полицията и жандармерията.

Освен противодействие на нарушенията, в Хасково акцентът е и върху опазването на обществения ред и борбата с разпространението и държането на наркотици. Очаква се резултатите от операцията да бъдат изнесени по-късно през деня.

Двете акции са част от засилените мерки на МВР в навечерието на изборите, които целят да осигурят свободно и безопасно упражняване на избирателните права на гражданите.

Източник: NOVA, Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
Парламентът реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

МС обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Част от хората с ниски доходи ще останат без добавки

Кога котките навлизат в пубертета 

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

