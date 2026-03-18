Преди изборите: Започнаха мащабни проверки срещу търговията с вот

П ревантивни полицейски операции срещу контролиран вот и престъпления, свързани с изборния процес, се провеждат във Варненско и Хасково. Целта на действията е да се гарантира честността на предстоящите избори и да се предотвратят опити за натиск върху избиратели или търговия с гласове.

Във Варненско акцията започна рано тази сутрин на територията на няколко населени места. В нея участват служители от различни структури на МВР, включително криминална полиция, „Икономическа полиция“ и жандармерията. Проверяват се адреси, превозни средства и лица, за които има съмнения за участие в незаконни практики.

„Акцията е против битовата престъпност и престъпления против политическите права на гражданите. Участва и Жандармерията. Има набелязани цели“, обясни в ефира на NOVA главен инспектор Стоян Енев, началник на сектор „Издирване“ към ОДМВР – Варна.

По време на операцията се проверява информация, постъпила по оперативни канали, както и сигнали от граждани. При установяване на нарушения се предприемат действия по образуване на досъдебни производства или налагане на административни мерки. От МВР подчертават, че контролът ще остане засилен до приключване на изборния процес, като при необходимост ще бъдат включени допълнителни екипи.

Паралелно в област Хасково също е започнала специализирана акция, насочена срещу престъпления против политическите права на гражданите и търговия с вот. Действията текат от снощи и включват проверка на рискови и уязвими места, сред които хасковският квартал „Република“, където от тази сутрин са разположени екипи на полицията и жандармерията.

Освен противодействие на нарушенията, в Хасково акцентът е и върху опазването на обществения ред и борбата с разпространението и държането на наркотици. Очаква се резултатите от операцията да бъдат изнесени по-късно през деня.

Двете акции са част от засилените мерки на МВР в навечерието на изборите, които целят да осигурят свободно и безопасно упражняване на избирателните права на гражданите.