България

Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

Законът абсолютно забранява на територията на училищата да има политическа пропаганда

25 март 2026, 16:58
Източник: БГНЕС

"Всички сигнали за политическа агитация в училища ще бъдат предавани в МВР".

Това каза служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов на брифинг в Министерския съвет. Той съобщи, че сигнал за раздаване на агитационни материали на ученици в училище в Ловешко е предаден на полицията.

МОН: Училищата да не се използват за предизборни прояви

"На този етап няма сигнали за други места", посочи Игнатов. Законът абсолютно забранява на територията на училищата да има политическа пропаганда въобще, не само за изборите, напомни министърът. Той добави, че такива случаи са тежко нарушение. По думите му винаги може да има някой, който ще си помисли, "че ще мине между капките". 

Игнатов уточни, че се провеждат срещи с директори на училища по темата. Такава е имало с директорите на училищата в София.

Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Политическа агитация Училища МОН Сергей Игнатов
Последвайте ни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

От мрежата

