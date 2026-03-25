Сигнал за предизборна агитация в ловешко училище

"Всички сигнали за политическа агитация в училища ще бъдат предавани в МВР".

Това каза служебният министър на образованието и науката проф. д-р Сергей Игнатов на брифинг в Министерския съвет. Той съобщи, че сигнал за раздаване на агитационни материали на ученици в училище в Ловешко е предаден на полицията.

МОН: Училищата да не се използват за предизборни прояви

"На този етап няма сигнали за други места", посочи Игнатов. Законът абсолютно забранява на територията на училищата да има политическа пропаганда въобще, не само за изборите, напомни министърът. Той добави, че такива случаи са тежко нарушение. По думите му винаги може да има някой, който ще си помисли, "че ще мине между капките".

Игнатов уточни, че се провеждат срещи с директори на училища по темата. Такава е имало с директорите на училищата в София.