Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

М инистерският съвет е приел решение, насочено към осигуряване на стабилната работа на АЕЦ „Козлодуй“. Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури, свързани с оригинални части от Руската федерация. Това съобщи на брифинг пред медиите енергийният министър Трайчо Трайков.

По думите му мярката цели да гарантира навременна поддръжка на централата и да предотврати евентуални затруднения в бъдещата ѝ експлоатация.

Решението идва на фона на продължили месеци технически проблеми с мембранните устройства в шести блок.

Министърът уточни, че въпреки възникналите затруднения, след извършен ремонт блокът вече е включен отново към енергийната система и работи на пълна мощност без отчетени технически неизправности.

С одобрените дерогации се цели по-добра организация на доставките и ремонтните дейности, така че да се избегнат забавяния и непредвидени прекъсвания. По този начин се създават условия за по-ефективно планиране и поддържане на сигурността на електроенергийната система.

Във връзка със случая е разпоредено и създаването на специална комисия, която ще анализира причините за възникналите проблеми – както технически, така и процедурни.

От енергийното ведомство посочват, че макар ситуацията да не е представлявала риск за безопасността или здравето на хората, тя е довела до икономически загуби заради недопроизведена електроенергия.

Очаква се резултатите от проверката да бъдат представени в кратки срокове, като от министерството уверяват, че обществеността ще бъде информирана за изводите и последващите действия.