Трайков: Ще осигурим оригинални части от Русия за АЕЦ "Козлодуй"

Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури

25 март 2026, 13:26
Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро

Регионалният министър: АПИ дължи 752 милиона евро
Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти

Петима задържани за схемата с фалшивите 1,2 млн. евробанкноти
Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг

Предстои рязък обрат във времето: Зимата се завръща с дъжд и сняг
МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата

МС сезира КС заради наложените от парламента мерки за горивата
Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса

Заради скъпите горива: Подготвят пакет от мерки и за бизнеса
Кандев: Петьо Петров - Еврото не е задържан в Сърбия

Кандев: Петьо Петров - Еврото не е задържан в Сърбия
Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира

Гюров със сериозни обвинения: В АПИ се краде, вместо да се ремонтира
Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

Случаите на морбили във Врачанско се увеличават: Какви са рисковете и симптомите?

М инистерският съвет е приел решение, насочено към осигуряване на стабилната работа на АЕЦ „Козлодуй“. Кабинетът е одобрил дерогации за доставки по десет процедури, свързани с оригинални части от Руската федерация. Това съобщи на брифинг пред медиите енергийният министър Трайчо Трайков.

Разрешиха на АЕЦ „Козлодуй” да купи части от Русия

По думите му мярката цели да гарантира навременна поддръжка на централата и да предотврати евентуални затруднения в бъдещата ѝ експлоатация.

Решението идва на фона на продължили месеци технически проблеми с мембранните устройства в шести блок.

България чака от Русия части за АЕЦ "Козлодуй"

Министърът уточни, че въпреки възникналите затруднения, след извършен ремонт блокът вече е включен отново към енергийната система и работи на пълна мощност без отчетени технически неизправности.

С одобрените дерогации се цели по-добра организация на доставките и ремонтните дейности, така че да се избегнат забавяния и непредвидени прекъсвания. По този начин се създават условия за по-ефективно планиране и поддържане на сигурността на електроенергийната система.

Дадоха дерогация за внос от Русия на АЕЦ "Козлодуй"

Във връзка със случая е разпоредено и създаването на специална комисия, която ще анализира причините за възникналите проблеми – както технически, така и процедурни.

От енергийното ведомство посочват, че макар ситуацията да не е представлявала риск за безопасността или здравето на хората, тя е довела до икономически загуби заради недопроизведена електроенергия.

Одобриха закупуването на резервни части за АЕЦ "Козлодуй" от Русия

Очаква се резултатите от проверката да бъдат представени в кратки срокове, като от министерството уверяват, че обществеността ще бъде информирана за изводите и последващите действия.

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Стартират мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Елитната 82-ра дивизия на САЩ в готовност да удари за 18 часа в Близкия изток

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

Водят ли САЩ преговори с иранския лидер Мохамад Багер Галибаф?

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

3 тоалета, които промениха историята: От бунта на Шанел до „отмъщението“ на Даяна

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

Volkswagen не вижда смисъл в коли с удължен пробег в Европа

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус
Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Ирански ракети удариха
Ирански ракети удариха "ядрения град" на Израел

Огромен протест срещу правителството в Чехия
Огромен протест срещу правителството в Чехия

Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ
Турция унищожи морски дрон, направен в САЩ

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

"Звездата на бала": Рийз Уидърспун отпразнува 50-ия си рожден ден с бляскаво парти в Нашвил

Носителката на Оскар отпразнува юбилея си сред приятели и трите си деца на звезден купон в Нашвил

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Brand & Strategy 2026: как се изгражда устойчив и автентичен бранд в ерата на AI

Първото издание на конференцията събра над 150 участници, които дискутираха практически примери и стратегии за изграждане на доверие в дигиталната ера

Пътят към Марс минава през Луната: НАСА инвестира 20 милиарда в истински лунен дом

Пътят към Марс минава през Луната: НАСА инвестира 20 милиарда в истински лунен дом

Новият ръководител на НАСА Джаред Айзъкман обяви мащабна промяна в програмата „Артемида“. Агенцията се отказва от орбиталната станция „Гейтуей“, за да насочи 20 млрд. долара към изграждането на постоянна база на лунната повърхност до 7 години

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

Успешна алогенна трансплантация в ИСУЛ спаси бебе с рядка форма на левкемия

Донор на костния мозък стана 4-годишното братче на Михаела

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

"Властелинът на пръстените": Нова история от Стивън Колбърт и неговия син

В нов филм Колбърт и синът му ще разкажат истории, скрити между страниците на "Властелинът на пръстените: Задругата на пръстена", проследявайки първите стъпки на героите в Средната земя

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Нова глава в любовта: Три зодии са изправени пред съдбовни промени

Любовният хороскоп за края на март обещава съдбовни промени в личния живот. Някои ще подобрят взаимоотношенията си, а други ще се отворят към нови чувства Три зодии ще се радват на късмет в любовта - това са родените под знака на Риби, Дева и Стрелец

„Да направим Плутон велик отново“: Шефът на НАСА иска Тръмп да му върне статуса на планета

„Да направим Плутон велик отново“: Шефът на НАСА иска Тръмп да му върне статуса на планета

Шефът на НАСА поиска Тръмп да „направи Плутон велик отново“, но може ли президентски указ да пренапише Космоса? Вижте защо леденото кълбо още не е направило и една пълна обиколка около Слънцето, откакто го познаваме

"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

"Най-лошото, което съм виждал": Петролният сектор се сблъсква с последиците от войната в Близкия изток

Войната разклаща пазарите и заплашва да преформатира енергийния сектор

Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Световен ръст на сатанизма: Папата свика среща на екзорсисти

Папа Лъв XIV прие най-високопоставените екзорсисти в света във Ватикана, които по информация са го предупредили за тревожно глобално нарастване на „окултизма, езотеризма и сатанизма“

Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Б.Т.Р. обявиха датите за голямо национално турне през 2026 г.

Бандата е подготвила поредица от 11 концерта на открито през лятото и експлозивен финал в зала 1 на НДК на 27 ноември. Tour 2026 ще включи най-силните парчета на Б.Т.Р., изпълнени с характерната енергия на бандата, която не оставя и миг почивка за феновете

Reuters: Китай сканира океанското дъно в подготовка за подводна война със САЩ

Десетки китайски кораби сканират морското дъно от Арктика до Гуам в мащабна операция за „военно-гражданска фузия“. Вижте как Пекин събира данни за подводния релеф и разполага стотици сензори, за да подкопае предимството на САЩ в бъдещи подводни битки

Барби с диабет тип 1: Новата кукла на Mattel, която учи децата на кураж

Барби с диабет тип 1: Новата кукла на Mattel, която учи децата на кураж

Mattel разширява своята приобщаваща линия Fashionistas с кукла, която носи инсулинова помпа и сензор за глюкоза, помагайки на децата да приемат по-добре медицинските състояния

Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село

Военни действия в Донецка област: Русия твърди, че е превзела още едно село

До момента няма официална реакция от украинска страна

<p>Българин е&nbsp;замесен във вербуването на молдовски граждани за операции в руски лагери</p>

500 долара и пътуване в чужбина: Как новобранците попадат в руски лагери за саботаж

Съдебни дела в Молдова разкриват транснационалната мрежа на Русия за вербуване, обучение и изпращане на шпиони и саботьори.

Инцидент на жп линията Змейово – Стара Загора, загина жена

Инцидент на жп линията Змейово – Стара Загора, загина жена

Двамата машинисти на влака са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати

<p>Войната в Иран прави Доналд Тръмп по-слаб и по-гневен</p>

The Economist: Войната в Иран прави Доналд Тръмп по-слаб и по-гневен

Войната в Иран може да приземи катастрофално Доналд Тръмп. Анализ на The Economist разкрива как конфликтът отслабва суперсилите на президента, изстрелва цените на петрола и заплашва да превърне „победителя“ в опасен губещ на междинните избори

8 хитрини, които котките използват, за да привлекат внимание

dogsandcats.bg

5-те най-популярни малки овчарски кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Роден да бъде легенда: Елтън Джон на 79

Edna.bg

10 цитата, които ще направят деня ви по-добър

Edna.bg

Петко Христов: Тежко пътуване, топло време, голяма влага, но вече всичко е наред

Gong.bg

Марин Петков: Искам да празнувам титлата на Левски като фен

Gong.bg

С един клик: Проверяваш на какви безплатни прегледи имаш право

Nova.bg

Влезе в сила мярката за подпомагане на най-уязвимите заради цените на горивата

Nova.bg