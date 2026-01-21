България

Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов

Протестират още във Варна и Бургас

21 януари 2026, 20:02
Протести в София и Пловдив, искат оставката на Сарафов
Н ова вълна от протести в няколко български града, с искане за оставката на Борислав Сарафов от длъжността "Изпълняващ фукциите главен прокурор", предава NOVA.

Демонстрациите, организирани от "Правосъдие за всеки" и "Студенти срещу мафията" се провеждат в София, Пловдив, Варна и Бургас. Това е пореден протест в дългата серия от акции срещу Борислав Сарафов на двете сдружения.

"Правосъдие за всеки" организира протест срещу Борислав Сарафов

От "Правосъдие за всеки" са категорични, че зад Сарафов стоят политически фигури, а просроченият му мандат като и.ф. главен прокурор е противоконституционен.

Протестиращите определят настоящата ситуация като "узурпиране на властта" и виждат по-голяма необходимост от всякога чрез протести да освободят правосъдието "от лапите на Мафията".

"Правосъдие за всеки" с нов протест пред Съдебната палата (СНИМКИ/ВИДЕО)

Исканията им са свързани и с първото редовно заседание на пленума на Висшия съдебен съвет, а именно да бъде включен като извънредна точка въпросът за отстраняването на Сарафов от поста му.

Източник: NOVA    
Протести Борислав Сарафов Главен прокурор
