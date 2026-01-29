България

На първо четене: НС реши изборните секции извън ЕС да се ограничaт до 20 на брой

Обновена преди 1 час / 29 януари 2026, 10:05
П арламентът прие на първо четене законопроекта за изменение на Изборния кодекс, внесен от „Възраждане“. Точката беше внесена за разглеждане извънредно.

Той предвижда да има до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС.

Вчера беше приет и на заседание на Правната комисия. Депутатите разглеждат и законопроект, внесен от ПП-ДБ. В сряда и двата бяха разгледани от Комисията по конституционни и правни въпроси в Народното събрание. 

След първото четене в пленарна зала се очаква парламентарните групи да работят по предложенията и да коригират текстовете преди окончателното гласуване.

Правната комисия отхвърли законопроекта на ПП-ДБ за пълно възстановяване функционалността на сегашните машини за гласуване. Те предложиха резултатът да се отчита машинно, да се разпечатва протокол от машината, както и 100% контролно преброяване на машинните разписки.

В кулоарите на парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов изрази сериозни опасения относно забавянето на изборите в България и липсата на служебно правителство. „Очевидно е, че изборите няма да се състоят на 29 март, което вече започва да става изключително притеснително. Вече се говори за 26 април, а защо не май или юни, или направо да изчакаме президентските избори, за да не харчим пари? Нали веднага ще се намерят обосновки за тази абсурдна хипотеза? Това, което се случва, не е нормално“, заяви той, цитиран от NOVA.

Костадинов критикува Румен Радев, който според него „осигурява допълнително време на олигархията да управлява“ и добави, че това е в разрез с очакванията на гражданите,  протестирали в края на ноември и началото на декември.

Лидерът на „Възраждане“ припомни, че оставката на кабинета на Росен Желязков е подадена на 11 декември, а процедурата за назначаване на ново правителство е могла да бъде изчерпана до края на декември. „Днес е 29 януари. Почти два месеца правителството на корупцията продължава да управлява“, коментира той.

Още преди изборните промени да влязат извънредно в дневния ред, част от опозицията излезе с критика. А разискванията бяха отложени от четири почивки и три проверки на кворума.

"Когато на българския гражданин, където и да се намира по света, му се пречи да гласува, това нарушава демокрацията. Вкупом ще се опитате да заглушите гласа на инакомислещите", каза Надежда Йорданова.

Христо Расташки от МЕЧ пък помоли точката, която не е минала през Правна комисия, да не бъде подложена на обсъждане. Според него комисията не е била събрана легитимно. Той призова председателя Анна Александрова да не свиква "незаконни заседания", тъй като се отнемат гласовете на хиляди българи в чужбина.

Въпреки това точката влезе в дневния ред. "Възраждане" аргументираха искането си за ограничаване на секциите в страните извън ЕС.

"Резултатите от изборите в 168 секции в Турция са, че коалицията АПС печели 64,76%. С този вот, който е етнически зависим, и е в полза ДПС, вотът се подменя. Броят на гласоподавателите в Турция непрекъснато се увеличава", каза Петър Петров.

От ПП-ДБ искат контролно преброяване. "Предлагаме да се възстанови протоколът от машините - да престанат да са само принтери, след като промените на 48-ото Народно събрание ги осакати. Машината да отчита гласа и да отпечатва резултатите, които са в нейната памет. Предлагаме като във Франция - 100% преброяване на контролните разписки", обясни още Йорданова.

Почти два часа обаче дебатите не можаха да тръгнат по същество, заради искания за почивки от различни парламентарни групи. 

Източник: NOVA    
