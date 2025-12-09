Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

П реди разгара на активния зимен сезон от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни. По темата говори Григор Къшов, главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, в Обедния информационен блок на NOVA NEWS .

Инспекциите ще продължат от 1 до 19 декември. Те включват проверка дали съоръжението има регистрация пред орган за технически надзор и дали има технически преглед.

Симеоновският лифт е технически изправен

Експертът посочи, че на лифтовете няма големи нарушения, те са предимно при малките ски влекове.

За асансьорите Къшов каза, че дори и да са стари, ако се поддържат добре – те вървят както трябва. В обществените сгради се полагат грижи, но такива трябва да има и в частните, коментира още той. Експертът препоръча, ако заседнем в асансьор, да не излизаме сами, а да изчакаме да ни извадят оттам.

За басейните – следи се също техническата безопасност, дали има досие, инструкции за ползване и др.

Всички проверки на асансьора показали, че е опасен

През миналата година също са правени проверки, като не са установени големи нарушения, дадени са само предписания, обясни Къшов.

При нарушение глобите са от 100 до 10 000 лева, каза още той.