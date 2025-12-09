България

Започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни преди зимния сезон

Инспекциите ще продължат до 19 декември

9 декември 2025, 15:00
Фалстарт: Здравната комисия не събра кворум, за да разгледа бюджета на НЗОК
Кметът на Ботевград забрани митинга на "ДПС-Ново" начало в града
Грипът, който по думите на д-р Николова „удря като влак“, се очаква у нас през януари
Вертолет "Пантер" достави провизии на екипажа на авариралия край Ахтопол танкер
След брутален побой в "Люлин": 42-годишен мъж е с опасност за живота
Ресорната комисия в НС прие на първо четене бюджета на ДОО за 2026 г.
Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса
Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

П реди разгара на активния зимен сезон от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор започнаха проверки на въжени линии, ски влекове, асансьори и плувни басейни. По темата говори Григор Къшов, главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“, в Обедния информационен блок на NOVA NEWS.

Инспекциите ще продължат от 1 до 19 декември. Те включват проверка дали съоръжението има регистрация пред орган за технически надзор и дали има технически преглед.

Симеоновският лифт е технически изправен

Експертът посочи, че на лифтовете няма големи нарушения, те са предимно при малките ски влекове.

За асансьорите Къшов каза, че дори и да са стари, ако се поддържат добре – те вървят както трябва. В обществените сгради се полагат грижи, но такива трябва да има и в частните, коментира още той. Експертът препоръча, ако заседнем в асансьор, да не излизаме сами, а да изчакаме да ни извадят оттам.

За басейните – следи се също техническата безопасност, дали има досие, инструкции за ползване и др.

Всички проверки на асансьора показали, че е опасен

През миналата година също са правени проверки, като не са установени големи нарушения, дадени са само предписания, обясни Къшов.

При нарушение глобите са от 100 до 10 000 лева, каза още той.

Източник: NOVA NEWS    
Проверки Технически надзор ДАМТН Въжени линии Ски влекове Асансьори Плувни басейни Безопасност Нарушения Глоби
