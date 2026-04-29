ПП-ДБ реши, разделя се на две парламентарни групи

Асен Василев уточни, че въпреки разделянето двете формации ще продължат да действат заедно

Обновена преди 1 час / 29 април 2026, 17:19
"Очевидно ще се регистрират две парламентарни групи". Това заяви председателят на"„Продължаваме промяната" Асен Василев след проведената днес среща с коалиционните партньори от "Демократична България".

Василев уточни, че въпреки разделянето двете формации ще продължат да действат заедно.

"Това, което предложихме на колегите, е да създадем парламентарен съюз за общо действие", каза той.

"Ще се явяваме заедно на президентските избори", подчерта Василев, като допълни, че партньорството ще продължи и на местно ниво, включително на частичните избори в район "Средец".

Като причина за решението той посочи различията в някои политики.

"Има хора, които седят по-вдясно и не гласуват за общата формация, защото смятат, че нашите политики са прекалено леви", обясни председателят на ПП. Според него съществува и обратната тенденция – част от избирателите на неговата партия намират политиките на "Демократична България" за прекалено десни.

"Сега всяка формация ще може да развие собствената си физиономия", каза Василев и посочи, че по ключови теми ще се запази единство: "По въпроси като съдебната реформа винаги сме били заедно".

Той отхвърли спекулациите, че решението е резултат от вътрешно напрежение.

"Ако се бяхме скарали, това щеше да се случи преди изборите", обясни Василев.

Той коментира и политическата ситуация в страната, като отбеляза: "Влизаме в изцяло нов политически момент, с управляваща партия със 131 гласа – нещо, което не се е случвало от 1997 година насам". 

Днес "Продължаваме Промяната" отправи покана към партиите от "Демократична България" за подписване на Споразумение за създаване на общ парламентарен съюз под надслов "Силна България в Силна Европа".

Предложението предвижда съвместна работа по ключови национални и европейски приоритети. Акцент се поставя и върху съдебната реформа, модернизацията на държавното управление, намаляването на административната тежест, устойчивия икономически растеж и повишаването на доходите.

Споразумението залага ясни правила за координация между формациите, включително съвместни законодателни инициативи и редовни срещи за съгласуване на позиции по важни национални и местни теми. Предвижда се и общ подход при ключови политически процеси, включително местни избори.

Освен това "Продължаваме Промяната" заявява готовност за конструктивно партньорство, основано на прозрачност, взаимно уважение и отговорност към гражданите, с цел защита на демократичните ценности и утвърждаване на европейския път на България.

Източник: БГНЕС

"Пледирах пред общия форум, че разделението на парламентарната група е сериозна политическа грешка, която създава рискове пред развитието на България. Бяхме заедно с колегите от "Да, България" да се запази единството", заяви от своя страна ген. Атанас Атанасов, председател на ДСБ.

Божидар Божанов от пък каза, че от ДБ са положили всички усилия двете партии да останат заедно.

"Най-важната новина днес е, че излезе бюджетът на нула, така че няма никакви проблеми, както обяснихме и преди две седмици. Никакви притеснения за българските граждани, никакви притеснения за бюджета на България в момента". 

Това заяви пред журналисти лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев на влизане в централата на "Кърниградска", където в 17 ч. започна регулярна среща на коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България".

"Имаме ясен мандат за единна парламентарна група на ПП-ДБ", заяви от своя страна съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

"Влизаме на тази среща с ясен мандат от нашите органи за единна група на ПП-ДБ. Това е изключително важно да бъдем обединени и да бъдем заедно, защото трябва да противостоим на тази концентрация на власт в "Прогресивна България" и това е важно за страната. Важно е и на бъдещите президентски избори по-късно тази година да бъдем обединени, за да можем да излъчим силна кандидатура за президент. Това е важно и за страната, и за нашата общност", каза Мирчев. 

"Напрежението не идва от нас", коментира Надежда Йорданова от "Да, България" на влизане в централата на "Кърниградска".

"Ние влизаме с мандат за обща група, защото така ще дадем по-силен отговор на едноличната власт, която се задава от страна на формацията на Радев и за да дадем силна платформа за президентските избори", каза Йорданова. 

Източник: БГНЕС    
