Асен Василев: Румен Радев ако иска, може да ни подкрепи

27 януари 2026, 13:38
Р азговорите, които водим с колегите от „Демократична България“, са свързани с това в каква България искаме да живеем. Това заяви пред журналисти лидерът на „Продължаваме промяната“ и съпредседател на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Асен Василев.

Като подчерта, че вече сме в Шенген и в еврозоната, Василев обяви, че сега с коалиционните си партньори трябва да дефинират в каква точно страна искат да живеят и в каква точно Европа.

Консултациите за служебен кабинет: Рая Назарян отказа на президента да бъде премиер

„Имаме много ясно обединение, че искаме да живеем силна България и в силна Европа с единна армия, която да може да се защити, защото това е най-добрият начин да може и България да се защити“, каза той. 

Василев увери, че коалицията е единна. „И това, което за нас винаги е било важно и е наистина важно, е в каква посока ще върви страната. Ако иска, Румен Радев може да ни подкрепи“, добави лидерът на ПП.

Той категорично отхвърли възможността за управление между ПП-ДБ, ГЕРБ и Румен Радев. 

Кирил Петков: Оставам в ПП и я подкрепям

Драма, по думите му, няма в ПП.

„Знаете, че Кирил Петков, когато напусна поста председател на партията, ясно заяви, че излиза от политиката и си държи на думата, като всеки един човек, който трябва да си държи на думата, така че там не виждам каква интрига има. Някои хора се опитват да правят спекулации. Що се отнася до Лена Бориславова – тя сама пожела да не е в листите. Пуснахме вчера, след Националния съвет, формуляр кой иска да се кандидатира за листите, решения ще се вземат някъде след около 2 – 3 седмици“, каза още Василев и отбеляза, че предстоят и преговори с ДБ. 

Кирил Петков отрече да има нов политически проект

В момента ПП водят разговори и с ключови лица от протеста, включително и с младежите, да се включат в листите.

„Аз лично очаквам да излезем с едни много силни листи. Никой няма, който да е под някаква форма избутван от партията. Лена Бориславова е член на Националния съвет и продължава да бъде в ПП“, допълни Василев. 

На въпрос какви щети очаква да претърпи партията заради сегашните процеси, той отговори „никакви“

Попитан кой очаква да се съгласи да стане служебен премиер от потенциалните кандидати в т.нар. „домова книга“, лидерът на ПП подчерта, че това е въпрос към хората, с които президентът Илияна Йотова ще говори.

"Аз мисля, че партиите на този етап не трябва да се месят в процеса“, смята Василев и отново уточни, че също от Йотова зависи кога ще бъде датата за предсрочните парламентарни избори. 

"Гледайки как се насрочват разговорите, изглежда като че да вървим към април месец, след Великден, а не на 29 март", коментира той и посочи, че дали ще има честни избори зависи от служебния кабинет, от служебния вътрешен министър и системата на МВР. 

ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

На въпрос смята ли, че умишлено се бави датата за изборите, Василев отговори така: „Не бих казал умишлено. Г-жа Йотова встъпи в петък в длъжност и насрочва, доколкото знам, консултациите сега, може би един, два дни след като е станала президент. Не мисля, че има някакво умишлено забавяне. Умишлено би било, ако една седмица не се насрочваше нищо.“ 

По отношение на хода на МВнР да отложи ратификацията за включването на страната ни в Съвета за мир на Доналд Тръмп за 52-ото Народно събрание и правилен ли беше той, Василев заяви, че грешен беше ходът да се предприеме подписване на такова споразумение без предварително обществено обсъждане и без обсъждане и санкция на парламента.

„Оттам нататък всеки един ход, като е направен този първи грешен ход, няма как да бъде правилен“, заключи той. 

Източник: БГНЕС    
Асен Василев ПП ДБ
