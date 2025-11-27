България

ПП-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението след протестите

Едната е свързана с бюджета, а другата - с поста председател на ДАНС

27 ноември 2025, 09:42
Агенция

Агенция "Митници" продава задържани контрабандни стоки
Обиските в дома на Ивелин Михайлов: Какво стои зад тях

Обиските в дома на Ивелин Михайлов: Какво стои зад тях
Ново заседание по дело, свързано с аферата

Ново заседание по дело, свързано с аферата "Осемте джуджета"
Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста

Съдът във Варна решава дали да остави Благомир Коцев в ареста
На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет

На второ четене: Ресорната комисия в НС разглежда големия държавен бюджет
Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес

Недоволството срещу бюджета продължава, протести и днес
Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи

Внимание! 6 области под оранжев код за значителни валежи
Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

Трима полицаи пострадаха на протеста в София, двама са в болница

П П-ДБ предлага две стъпки за успокояване на напрежението в страната след многолюдните протести от сряда вечер. Едната е свързана с бюджета, а другата - с поста председател на ДАНС. Това съобщи депутатът от ПП-ДБ и съпредседател на "Демократична България" ген. Атанас Атанасов.

"Нека още днес министър-председателят и финансовия министър да оттеглят бюджета. Да го върнат и преработят, да помолят Тристранката да се присъедини и да орежат всички разходи за "черните каси". През 2013 .г, когато беше избран за председател на ДАНС Делян Пеевски, предизвикаха хората. Сега, тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за същия пост. Да спрат процедурата и да го оттеглят. Това са двете неща, които биха могли да успокоят обстановката в страната", заяви Атанасов. 

Протест срещу Бюджет 2026 - "Триъгълникът на властта" под обсада
82 снимки
протест
протест
протест
протест

Той благодари на излезлите на улицата. "Те показаха своето отношение към сметките в държавата. Рисковано е на границата на влизането в еврозоната властта да предизвиква подобни неща. Управляващите по най-бързия начин опитват да пробутат един брутален бюджет", допълни народният представител, цитиран от NOVA.

На свой ред депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков смята, че управляващите са се държали арогантно спрямо гражданите и бизнеса.

"Видяхме директни обиди към хората, които излязоха да защитят свободата си и правото на изразяване. Сигналът от ЕК е ясен - бюджетът излиза извън рамките. Не протестиращите, работодателите и опозицията компрометират пътя към еврозоната. Управляващите рискуват първия бюджет на страната в евро", коментира той.

Източник: nova.bg    
протест пп дб бюджет данс
Последвайте ни

По темата

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

Борисов: Казах на премиера и министъра на финансите да изтеглят бюджета

ООН: Планетарната защита на Земята е активирана заради 3I/ATLAS

ООН: Планетарната защита на Земята е активирана заради 3I/ATLAS

От втория опит: НС успя да събере кворум, за да започне работа

От втория опит: НС успя да събере кворум, за да започне работа

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

27 ноември: Съдбовният документ, който промени България

Подготвят промени в инвалидните пенсии

Подготвят промени в инвалидните пенсии

pariteni.bg
Болест на Кушинг при кучета

Болест на Кушинг при кучета

dogsandcats.bg
<p>26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ</p>
Ексклузивно

26 ноември: Умира един от покровителите на българския народ

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда
Ексклузивно

Голям обрат във времето - дъжд и силен вятър в сряда

Преди 1 ден
Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година
Ексклузивно

Топ съвети за шофьори: Как да пътуваме безопасно за Коледа и Нова година

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпи, можеш ли да поправиш крана? – Разбира се! Не ми го напомняй на всеки шест месеца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Акула нападна европейски туристки в Австралия, има жертва

Акула нападна европейски туристки в Австралия, има жертва

Свят Преди 2 минути

"Атаките срещу двама души от една и съща акула не са непознати, но са много редки“, каза директорът на програмата за изследване на акулите в Университета на Флорида

Какво е асертивност и защо е трудно да се живее без нея

Какво е асертивност и защо е трудно да се живее без нея

Любопитно Преди 1 час

Асертивността е способността да изразявате своите мисли, нужди и граници спокойно, без агресия или страх

Тежък влаков инцидент в Китай, загинаха 11 души

Тежък влаков инцидент в Китай, загинаха 11 души

Свят Преди 1 час

Трагедията е станала в южната провинция Юнан

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Пожарът в Хонконг: Броят на жертвите продължава да расте

Свят Преди 1 час

Полицията обяви, че трима заподозрени са били арестувани

Силно земетресение разлюля Индонезия

Силно земетресение разлюля Индонезия

Свят Преди 1 час

Епицентърът е бил на разстояние 46 км южно от град Синабанг

Учени откриха неочакван лек за холестерола

Учени откриха неочакван лек за холестерола

Любопитно Преди 2 часа

Поради високото си съдържание на витамини и микроелементи, този продукт може да намали риска от сърдечно-съдови заболявания

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Двамата гвардейци, простреляни близо до Белия дом, са в критично състояние

Свят Преди 2 часа

По-рано губернаторът на щата Западна Вирджиния заяви, че те са починали, но след това информацията бе опровергана

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

Тръмп: Стрелбата по членове на Националната гвардия е терористично нападение

Свят Преди 2 часа

Президентът заяви, че е наредил изпращането на още 500 войници във Вашингтон

"Смучех кръв от палеца си – толкова гладна бях"

"Смучех кръв от палеца си – толкова гладна бях"

Свят Преди 3 часа

Янина Соколовска, родена в Украйна през 1924, е оцеляла като по чудо по време на Гладомора.

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Учени разбиха лунна скала и откриха огромна изненада

Любопитно Преди 3 часа

Учените са открили материал, който може да е толкова стар – или дори по-стар – от самата Луна

<p>Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента</p>

Слави Трифонов: Две служителки на МЗ са били нападнати при опит да напуснат парламента

България Преди 10 часа

Той отбелязва, че служителките нямат отношение към протеста

Простреляха двама членове на Националната гвардия на САЩ в близост до Белия дом

Простреляха двама членове на Националната гвардия на САЩ в близост до Белия дом

Свят Преди 11 часа

Това съобщи американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум в социалната мрежа X

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Около 1250 цивилни все още остават в Покровск

Свят Преди 11 часа

В последните седмици в Покровск се водят боеве между украинските и руските сили

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Рустем Умеров е разпитан във връзка с корупционния скандал в Украйна

Свят Преди 12 часа

Умеров ръководеше делегацията на Киев на мирните преговори тази пролет с руски представители в Турция

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

Ивайло Мирчев от протеста в столицата: Не искаме провокации

България Преди 12 часа

Крещим „Мафия“, защото България е завладяна от нея, посочи той

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Китайският президент реагира след трагичния пожар в Хонконг

Свят Преди 13 часа

Той призова за всестранни усилия за гасенето на пожара и минимизиране на жертвите и щетите

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

Смарт покупки за котката: интересни предмети, които ще улеснят живота ви

dogsandcats.bg
1

Знаете ли какво е дъбова гала

sinoptik.bg
1

Виждали ли сте гигантското алое в Балчик

sinoptik.bg

Тейлър Суифт разкри: „Най-смислената ми връзка започна с това, че Травис се обиди“!

Edna.bg

Ето кои са думите, с които днес, 27 ноември, ще привлечен късмет и успех!

Edna.bg

Извънредна среща в Ливърпул след кошмара и скандиранията: Слот, вън!

Gong.bg

Национал отново слага лентата в ЦСКА

Gong.bg

Бойко Борисов е поискал изтегляне на Бюджет 2026

Nova.bg

Оранжев код за обилни валежи в 6 области

Nova.bg