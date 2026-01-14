Пожар избухна в текстилно предприятие в Троян (ВИДЕО/СНИМКИ)

КЗП: 1600 сигнала за нарушения при еврото за една седмица

Г ори пожар в склад за текстилни материали на ул. „Академик Ангел Балевски“ в Троян, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч. Сигналът е подаден в 9:14 часа. На място има пет екипа на пожарната - три от Троян и две от Ловеч, както и два екипа с полицейски служители.

Няма данни за пострадали, посочиха от полицията.

Пожар в склад за дрехи във Велико Търново

На място пристигна и технически автомобил на пожарната за замерване качеството на въздуха по няколко основни показателя. Към настоящия момент няма опасения за здравето на хората от общината.

Няма опасност от разрастване на пожара, казаха за БТА от полицията.

По информация на кмета на община Троян Донка Михайлова пожарът гори в складове на "Калинел", в района бившия завод “Машстрой”, като огънят е обхванал материали, необходими за производството.