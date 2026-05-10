Повреда на жп прелез край Горна Оряховица, влаковете минават при вдигнати бариери

Ж елезопътен прелез в горнооряховското село Първомайци даде дефект – бариерите не се спускат, което води до безконтролно преминаване на влакове и автомобили.

За проблема алармираха хора, живеещи в близост до прелеза, които в неделя сутрин забелязали как влак по чудо не е блъснал лека кола.

Местните жители незабавно подали сигнал на телефон 112, но служители на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ) пристигнали едва след два часа, предаде NOVA.

Според очевидци, през това време е преминал още един влак по направлението Варна – София, отново при вдигнати бариери.

Източник: Мартин Георгиев, NOVA

След втори подаден сигнал на място е пристигнала и полиция, която е отцепила района, за да предотврати евентуални инциденти.

Повредата на прелеза се отстранява от екипи на НКЖИ.