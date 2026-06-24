Кошмарна нощ в Русе: 18-годишен е в реанимация, колата му се разпадна в дърво

Ж естока катастрофа беляза нощта в Русе. 18-годишен младеж е в критично състояние и се бори за живота си след тежък пътен инцидент, станал в нощта срещу сряда. Това съобщи кореспондентът на БТА в града Мартин Пенев.

Сигналът за произшествието на бул. „Липник“ е подаден около 1:15 часа след полунощ. По първоначални данни са се сблъскали два леки автомобила, управлявани от 18-годишни водачи.

След мощния удар едната кола изхвърчала от пътното платно и се забила право в крайпътно дърво. Сблъсъкът е бил толкова силен, че едно от колелата на автомобила се е откъснало, полетяло е по улицата и е ударило паркирана наблизо кола, нанасяйки ѝ сериозни материални щети.

Най-тежко е пострадал именно шофьорът на колата, забила се в дървото. Младежът е откаран по спешност в болница, където е настанен в реанимация.

Лекарите определят състоянието му като критично. Взети са му кръвни проби за изследване за наличие на алкохол и наркотични вещества.

Другият 18-годишен участник в произшествието се е разминал без наранявания. Направените му на място тестове за алкохол и дрога са отрицателни.

По случая е образувано досъдебно производство. Полицията изяснява точните причини и скоростта, с която са се движили двамата шофьори.