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Вечната Ел Уудс: Рийз Уидърспун зашемети в розово 25 години след "Професия блондинка"

Носителката на „Оскар“ Рийз Уидърспун буквално скри шапката на феновете си, появявайки се в яркорозова рокля, досущ като героинята си от „Професия блондинка“. Актрисата гостува при Джими Фалън, където обяви официалното завръщане на Ел Уудс на екран

Стела Христова Стела Христова

24 юни 2026, 13:47
Вечната Ел Уудс: Рийз Уидърспун зашемети в розово 25 години след "Професия блондинка"
Източник: Getty Images

Х оливудската звезда Рийз Уидърспун накара феновете си в социалните мрежи да погледнат два пъти, след като се появи тази седмица в зашеметяваща яркорозова рокля. Визията ѝ моментално събуди спомени за най-обичаната ѝ и знакова екранна героиня – чаровната адвокатка Ел Уудс от комедията „Професия блондинка“, пише HELLO!

Звездата от хитовия сериал „Сутрешно шоу“ гостува в „Шоуто на Джими Фалън“ и изглеждаше практически непроменена в сравнение с времето, когато за първи път очарова милиони зрители по света като амбициозния президент на колежанското сестринство, успял да пробие в Харвард преди повече от две десетилетия.

49-годишната Рийз излъчваше неподправена увереност в перфектно прилягащ силует в цвят фуксия с деликатни презрамки. Тя беше съчетала визията с бляскави диамантени бижута и закачливи токчета, украсени с розови пера – детайл, който напълно съответства на ексцентричния и моден стил на Ел Уудс.

С меденорусата си коса, оформена на леки, свободни вълни, и сияен тен, носителката на „Оскар“ демонстрира невероятно младежко излъчване, докато се настаняваше на известния диван на вечерното шоу.

Поводът за гостуването ѝ бе равносметка за огромното и трайно въздействие на „Професия блондинка“, който излезе по кината през далечната 2001 г. и до днес остава една от най-цитираните и обичани комедии на своето поколение.

В разговор с водещия Джими Фалън, Рийз разкри, че феновете все още редовно я спират по улиците, за да споделят как филмът е променил съдбата им.

„Буквално два пъти седмично някой непознат идва при мен и ми казва: „Това е любимият ми филм на всички времена“, сподели с усмивка тя.

Актрисата призна, че е особено трогната от хилядите жени, които са ѝ споделили, че точно този образ е вдъхновил техния кариерен избор. „Записах да уча право в университета единствено заради теб и твоя филм“, са думи, които Уидърспун чува редовно и до днес.

  • Защо Ел Уудс все още е икона на феминизма?

Повече от 25 години след като публиката се запозна с нея, Рийз е категорична, че героинята продължава да бъде актуална, защото историята ѝ е много по-дълбока от модата, марковите чанти и романтичните трепети.

„Това е наистина емблематичен и силен феминистки образ“, обясни актрисата. „В началото на филма Ел искрено вярва, че нейното пътуване е свързано просто с това да последва бившето си гадже в Юридическия факултет на Харвард. В крайна сметка обаче историята се превръща в разказ за себепознание, интелект и изключителна устойчивост.“

Тя добави, че решителността и неизтребимият оптимизъм на героинята остават универсално близки до всеки човек: „Тя си мисли, че всичко е заради един мъж, но всъщност се оказва в ролята на пълен аутсайдер – като риба на сухо на място, където никой не я иска и не я приема сериозно. Мисля, че всеки от нас е изпитвал това болезнено чувство в някакъв етап от живота си.“

Рийз Уидърспун на премиерата на „Elle“ в Ню Йорк (ГАЛЕРИЯ)
15 снимки
Рийз Уидърспуун
Рийз Уидърспуун
Рийз Уидърспуун
Рийз Уидърспуун
  • Завръщането на „Блондинката“ за новото поколение

Рийз Уидърспун използва трибуната при Джими Фалън, за да сподели и огромното си вълнение от представянето на любимата героиня на по-младата аудитория. Тя официално потвърди, че работи по предстоящия сериал-предистория (прекуел), озаглавен просто „Elle“ („Ел“), който ще изследва тийнейджърските години на бъдещата юристка в гимназията.

„Просто си помислих: защо да не започнем отначало и да не я превърнем в модел за подражание за младите момичета в днешни дни?“, аргументира се холивудската звезда.

Размишлявайки върху огромния натиск от социалните мрежи, пред който са изправени тийнейджърите днес, Рийз заключи: „Наблюдавам какво се случва с младите момичета в момента и си мисля, че те наистина имат нужда от по-добри, вдъхновяващи и позитивни примери на екрана. Така че беше крайно време да върнем Ел Уудс обратно.“

Редактор: Стела Христова
Рийз Уидърспун Професия блондинка Ел Уудс Джими Фалън кино феминизъм мода сериал
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