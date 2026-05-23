Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване

Той е признат за чуждестранен агент в родината си и включен в регистъра на терористите

23 май 2026, 09:29
Източник: AP/БТА

Б ившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров беше обявен от руски следователи за международно издирване във връзка с обвинения за оправдаване на тероризма и по два случая на нарушаване на правилата в сила за дейността на чуждестранни агенти.

Каспаров е признат за чуждестранен агент в родината си и включен в регистъра на терористите, припомня ТАСС.

На 22 декември 2025 г. Замоскворецкият районен съд в Москва постанови спрямо Каспаров мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 2 месеца от момента на предаването му на руските правоохранителни органи при екстрадиция или депортиране на територията на Руската федерация, или от момента на фактическото му задържане на територията на Русия.

Първоначално на Каспаров е било повдигнато обвинение по чл. 205.2, ал. 2 от Наказателния кодекс на Русия за публично оправдаване на тероризма чрез информационно-телекомуникационни мрежи, включително интернет. По това обвинения той може да бъде осъден на 5 до 7  години лишаване от свобода, както и на забрана за заемане на определени длъжности или за упражняване на определена дейност за срок до 5 години.

По-късно Каспаров е бил задочно обвинен и в извършването на две престъпления по чл. 330.1, ал. 2 от Наказателния кодекс на Русия за нарушение на реда за дейност на чуждестранните агенти. По един от двата случая законът предвижда до 2 години лишаване от свобода или глоба.

Министерството на правосъдието на Русия включи Каспаров в списъка на чуждите агенти през май 2022 г. Като основание беше посочено „осъществяване на политическа дейност“, като се твърдеше, че той е агент на Украйна и американската правозащитна организация „Хюман райтс уоч“.

Руските съдилища нееднократно са привличали Каспаров към административна отговорност за нарушения на закона за чуждите агенти.

Понастоящем той живее извън пределите на Русия.

Източник: БТА/Габриела Големанска    
Инцидент в китайска мина, много загинали

Инцидент в китайска мина, много загинали

Свят Преди 36 минути

Имало е опасно превишаване на равнищата на въглероден оксид, което е довело до взрив

Кан 2026: 22 филма се борят за "Златна палма" в събота

Кан 2026: 22 филма се борят за "Златна палма" в събота

Любопитно Преди 56 минути

Алмодовар и Звягинцев са сред фаворитите, новите ленти на Джеймс Грей, Асгар Фархади и Павел Павликовски също са сред най-обсъжданите заглавия на фестивала

Снимката е илюстративна

Човек загина, а 36 бяха ранени при взрив на сух док в Ню Йорк

Свят Преди 2 часа

Експлозията е избухнала, докато на място работели огнеборци, отзовали се на повикване за пожар

Черният списък на Е-добавките, които крият сериозен риск за сърцето

Черният списък на Е-добавките, които крият сериозен риск за сърцето

Свят Преди 2 часа

Мащабно изследване сред над 112 000 души откри връзка между масови консерванти и скок на риска от хипертония с близо 30%. Вижте кои са опасните вещества

Учени откриха неочакван ранен симптом на Алцхаймер при жените

Учени откриха неочакван ранен симптом на Алцхаймер при жените

Любопитно Преди 2 часа

Връзката между съня и Алцхаймер е трудна за разплитане. Знаем, че лошото качество на съня увеличава риска от Алцхаймер и че Алцхаймер нарушава съня, вероятно поради натрупването на усукани нишки от тау-протеин в мозъка

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

Бивол, кръстен на Тръмп, ще бъде пожертван за Курбайн байрам

Свят Преди 10 часа

Животното тежи 700 килограма и обитава ферма в Нараянгадж, в покрайнините на бангладешката столица Дака

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

България Преди 11 часа

Към мястото се насочват допълнителни полицейски екипи

<p>АПС: Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми</p>

АПС: Ахмед Доган е измамен, отнети са му имотите и участието във фирми

България Преди 11 часа

Това се твърди в съобщение, разпратено от пресцентъра на партията

<p>Украйна отговори на обвиненията за удар по общежитие в Луганска област</p>

Украйна отрече удара по общежитие в Луганска област

Свят Преди 12 часа

ВСУ заявяват, че целта е бил команден център на подразделение за дронове.

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Тръмп: За жалост, Тълси Габард напуска администрацията на 30 юни

Свят Преди 12 часа

Тръмп обяви, че длъжността ще се изпълнява от първия заместник-директор Арън Лукас

<p>САЩ изразходваха голям ракетен арсенал за Израел</p>

"Вашингтон пост": САЩ са използвали високотехнологични ракети за защита на Израел

Свят Преди 12 часа

Вашингтон е поел тежестта за противодействието на иранските атаки с балистични ракети в рамките на операция "Епична ярост"

<p>&quot;Примката се затегна! Белезниците щракнаха&quot;: Задържаха прокурорския син Васил Михайлов</p>

ГДБОП задържа прокурорския син Васил Михайлов

България Преди 13 часа

Михайлов е променил външния си вид, има брада и дълга коса, затова трудно е можел да бъде разпознат, каза главен комисар Мартин Златков

Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

Засилен трафик на границата с Гърция, има струпване на тежкотоварни автомобили

България Преди 13 часа

На място екипи на „Пътна полиция“ регулират движението

<p>Назначен е нов заместник-министър на околната среда и водите</p>

Костадин Гешев е назначен за заместник-министър на околната среда и водите

България Преди 13 часа

Това съобщиха от правителствената пресслужба

<p>&bdquo;Алфа рисърч&rdquo;: София трябва да бъде домакин на &bdquo;Евровизия&rdquo; 2027</p>

Проучване на „Алфа рисърч”: София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027

България Преди 14 часа

Според 59 от анкетираните именно в столицата трябва да се състои музикалният конкурс

Янез Янша е новият премиер на Словения

Янез Янша е новият премиер на Словения

Свят Преди 15 часа

За Янша гласуваха 51 депутати, а 36 депутати бяха против

