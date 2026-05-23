Русия обяви бившия световен шампион по шахмат Гари Каспаров за международно издирване

Б ившият световен шампион по шахмат Гари Каспаров беше обявен от руски следователи за международно издирване във връзка с обвинения за оправдаване на тероризма и по два случая на нарушаване на правилата в сила за дейността на чуждестранни агенти.

Каспаров е признат за чуждестранен агент в родината си и включен в регистъра на терористите, припомня ТАСС.

На 22 декември 2025 г. Замоскворецкият районен съд в Москва постанови спрямо Каспаров мярка за неотклонение „задържане под стража“ за срок от 2 месеца от момента на предаването му на руските правоохранителни органи при екстрадиция или депортиране на територията на Руската федерация, или от момента на фактическото му задържане на територията на Русия.

Първоначално на Каспаров е било повдигнато обвинение по чл. 205.2, ал. 2 от Наказателния кодекс на Русия за публично оправдаване на тероризма чрез информационно-телекомуникационни мрежи, включително интернет. По това обвинения той може да бъде осъден на 5 до 7 години лишаване от свобода, както и на забрана за заемане на определени длъжности или за упражняване на определена дейност за срок до 5 години.

По-късно Каспаров е бил задочно обвинен и в извършването на две престъпления по чл. 330.1, ал. 2 от Наказателния кодекс на Русия за нарушение на реда за дейност на чуждестранните агенти. По един от двата случая законът предвижда до 2 години лишаване от свобода или глоба.

Министерството на правосъдието на Русия включи Каспаров в списъка на чуждите агенти през май 2022 г. Като основание беше посочено „осъществяване на политическа дейност“, като се твърдеше, че той е агент на Украйна и американската правозащитна организация „Хюман райтс уоч“.

Руските съдилища нееднократно са привличали Каспаров към административна отговорност за нарушения на закона за чуждите агенти.

Понастоящем той живее извън пределите на Русия.