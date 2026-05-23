Кризисна обстановка в Априлци: Отмениха честванията по повод 150-та годишнина от Априлското въстание

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

Проучване на „Алфа рисърч”: София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027

О тменят се всички чествания в Априлци по повод 150-та годишнина от Новоселското въстание - епизод от Априлското въстание, съобщи за БТА кметът на община Априлци инж. Тихомир Кукенски.

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Причината са локални наводнения, причинени от реки, излезли от коритата си в следствие на обилните валежи през изминалото денонощие. Положението е кризисно и предвид безопасността на жителите и гостите на старопалнинския град се налага отмяна на програмата, допълни кметът.

В днешните чествания трябваше да се включи и президентът Илияна Йотова, припомня БТА.

Проблемните участъци в Априлци са няколко. Река Видима, в близост до „Черния паметник“, е преляла вследствие на обилните валежи. Към момента реката вече се е върнала в коритото си и ситуацията постепенно се нормализира.

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Критично остава положението преди училището в квартал Ново село, където дере е довлякло сухи дървета и клони, запушило е водосток, а водата е преляла през пътя и е отнесла част от пътното платно.

Сериозна е била обстановката и при сливането на река Острешка с реката, идваща от махала Маришница. По информация на местни жители там са били наводнени няколко къщи. Жена е била блокирана в дома си, като водата в помещението е достигала до подмишниците ѝ, а тя се е държала за маса, за да не бъде отнесена от течението.