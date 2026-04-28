Венеция потъва: Градът обмисля драстични мерки срещу рекордните наводнения

В ъпреки съществуващата си система за бариери срещу наводнения, Венеция е принудена да обмисли допълнителни мерки за борба срещу наводненията и покачването на морското равнище, пише британския в. „Индипендънт“.

Това се отнася до системата за бариери срещу наводнения на стойност приблизително 6 милиарда евро - комплекс от подвижни врати, които затварят лагуната по време на приливи. В момента тя помага за ограничаване на заплахата от наводнения, но се използва все по-често. През първите пет години от експлоатацията си (2020 до 2025 г.) системата е била затворена при 108 случая на високи води, а през първите два месеца на 2026 г. вече е трябвало да бъде затворена 30 пъти. И тъй като морското равнище продължава да се покачва, тя ще трябва да бъде затваряна все по-често – потенциално за няколко седмици всяка година.

Това може да доведе до сериозни последици: прекъсване на корабоплаването, влошаване на екологичното състояние на лагуната и необходимост от допълнителни системи, включително помпи и пречиствателни станции за вода.

Статията разглежда няколко сценария за бъдещата защита на града. Те включват запазване на настоящата система с допълнителни мерки, изграждане на пръстеновидни язовири около Венеция, създаване на по-мащабни защитни съоръжения и, в екстремни случаи, частично преместване на населението. Отбелязва се, че дори при умерено повишаване на температурата, морското равнище ще продължи да се покачва в продължение на векове, потенциално надхвърляйки капацитета на съществуващата инфраструктура. Поради това Венеция вече обмисля дългосрочни решения, тъй като настоящата отбранителна система, макар и ефективна, може да се окаже недостатъчна в условията на климатичните промени.