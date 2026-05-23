След Китай: Вашингтон изпрати Марко Рубио на ключова визита в Индия

А мериканският държавен секретар Марко Рубио пристигна на посещение в Индия, предадоха световните агенции.

Визитата последва посещението на американския президент Доналд Тръмп в Китай, с който Индия поддържа трудни отношения.

Rubio visits India to sell energy as Iran oil shock persists https://t.co/KnaQDCxx6p — BBC News (World) (@BBCWorld) May 22, 2026

Това е първо посещение на Рубио в Индия. То започва от Колката. Там Рубио ще посети места, свързани с Майка Тереза. След това ще отлети за Делхи, където по-късно ще има среща с индийския премиер Нарендра Моди.

Визитата на Рубио в Индия ще продължи четири дни, припомня Асошиейтед прес. По време на нея той ще обиколи няколко градове и ще бъде почетен гост на прием в Делхи в чест на 250-годишнина от независимостта на САЩ.

По време на визитата си в Индия Рубио ще посети и Агра и Джайпур.

А във вторник именно в Индия Рубио ще участва в среща на министерско ниво на страните от формата КУАД, обединяващ САЩ, Австралия, Индия и Япония.

📍 Landed in India. Looking forward to a great visit! pic.twitter.com/xIH7G9t6C2 — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 23, 2026

Защо визитата е важна

Посещението на Рубио се разглежда като стратегически сигнал от страна на Вашингтон към Индия в момент, когато геополитическото напрежение в Азия продължава да расте.

През последните години Индия се превърна в един от най-важните партньори на САЩ в Индо-Тихоокеанския регион. Вашингтон разглежда Делхи като ключов противовес на нарастващото влияние на Китай – както икономически, така и военно.

Отношенията между Индия и Китай остават обтегнати заради дългогодишни гранични спорове в Хималаите. През 2020 г. двете държави стигнаха до най-сериозния военен сблъсък помежду си от десетилетия насам в района на Ладакх, при който загинаха войници и от двете страни. Макар напрежението впоследствие да беше частично овладяно, недоверието между Пекин и Делхи остава силно.

Именно затова посещението на Тръмп в Китай, последвано почти веднага от визитата на Рубио в Индия, се тълкува като опит на САЩ да поддържат баланса в отношенията си с двете азиатски сили, без да отслабват стратегическото партньорство с Делхи.

Допълнителна тежест на посещението придава и срещата на КУАД. Форматът беше активизиран през последните години като механизъм за координация между четирите държави по въпроси като сигурността, свободата на корабоплаването, технологиите и икономическото влияние в Индо-Тихоокеанския регион.

Макар страните от КУАД официално да не определят организацията като антикитайски съюз, Пекин многократно е критикувал формата и го определя като опит за сдържане на китайското влияние.

За Индия визитата е важна и от икономическа гледна точка. Страната се стреми да привлече повече западни инвестиции и да се утвърди като алтернатива на Китай във веригите за доставки и високите технологии. През последните години американски компании увеличиха инвестициите си в индийския технологичен и производствен сектор.

Очаква се по време на разговорите между Рубио и Моди да бъдат обсъдени още отбранителното сътрудничество, енергетиката, търговията и развитието на изкуствения интелект и полупроводниковите технологии.