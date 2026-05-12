Бури и порои удрят България, НИМХ предупреждава за наводнения

П редупреждение от първа степен, жълт код, е обявено за интензивни валежи от дъжд в по-голямата част от страната, сочи справка в сайта на НИМХ.

Предупреждението е в сила за 18 области: Плевен, Ловеч, Пловдив, Смолян, Велико Търново, Габрово, Стара Загора, Кърджали, Русе, Търговище, Сливен, Ямбол, Разград, Силистра, Шумен, Добрич, Варна и Бургас.

От НИМХ съветват при жълт код за дъжд: Бъдете внимателни за възможност от локални наводнения, малко на брой. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито. Затруднения при шофиране заради намалена видимост и аквапланинг.

През нощта от запад на изток на отделни места ще превали краткотраен дъжд. До сутринта валежите в повечето райони ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб, в Северна България до умерен вятър от юг-югозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София – около 11°. Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца, ще продължи да се понижава.

Във вторник ще има и слънчеви часове, но ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Около и след обяд на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще има и градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от запад-югозапад, по време на гръмотевичните бури временно ще се усилва и ще променя посоката си. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София – около 23°.

Над планините ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от запад-югозапад, по високите части – силен от запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра – около 9°.

Над Черноморието облачността ще е по-често значителна, след обяд купеста и купесто-дъждовна и на места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 19°-20° по северното до 24°-25° по южното крайбрежие. Температурата на морската вода е 14°-16°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 8 мин. и залязва в 20 ч. и 39 мин. Продължителност на деня: 14 ч. и 31 мин. Луната в София изгрява в 3 ч. и 34 мин. и залязва в 15 ч. и 34 мин. Фаза на Луната: два дни след последна четвърт.

През нощта срещу сряда вятърът ще се ориентира от северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух. През деня ще е ветровито с променлива, често значителна облачност. На места, главно в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Температурите ще се понижат и минималните ще бъдат между 7° и 12°, а максималните – между 15° и 20°.

В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Облачността ще се задържи по-често значителна. Краткотрайни валежи ще има на места, главно в Южна България.