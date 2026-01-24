България

Последно сбогом с писателя Калин Терзийски

Поклонението пред тленните му останки ще бъде в събота в ритуалната зала на Централните софийски гробища

24 януари 2026, 12:06
Последно сбогом с писателя Калин Терзийски
Източник: БТА

П оклонението пред Калин Терзийски ще бъде в събота в ритуалната зала на Централните софийски гробища, предаде БНР.

Писателят си отиде от този свят на 55 години в четвъртък вечерта.

„Напусна мизерния ни свят“: Почина писателят Калин Терзийски

Известен като писател, Калин Терзийски е завършил медицина и няколко години е работил като психиатър в Държавната психиатрична болница в "Курило".

Бил е сценарист на различни предавания. Има публикации в десетки вестници и списания, автор на романи, сборници и разкази и стихосбирки.

През 2011 година Калин Терзийски спечели първата за България Европейска награда за литература. Има няколко изложби зад гърба си. В едно от последните си интервюта за Хоризонт казва, че религията е вид конформизъм.

"Само че, много често си толкова ужасен, че имаш належаща нужда от същинския Бог спасител, който да те спаси веднага, от какво да те спаси. Не можеш да живееш вечно. Това е ясно, но всъщност истинското спасение, на което ние се надяваме, е това да не се окаже нашето живеене абсолютно безсмислено", каза тогава той.

Източник: БНР    
Калин Терзийски поклонение
