България

Силен порой удари София, екипи проверяват критични точки в града

Подадени са 12 сигнала за паднали дървета по време на бурята в София

12 юли 2026, 17:09
Силен порой удари София, екипи проверяват критични точки в града
Източник: iStock

С илен летен порой премина над София в следобедните часове около 16:00 часа. Интензивният дъжд продължи близо половин час, като след бурята облаците се разсеяха и в момента над столицата отново грее слънце.

По време на бурята са подадени 12 сигнала за паднали дървета, съобщиха от Столичната община. Седем от сигналите се обработват от общински екипи, а по останалите пет работят служители на Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, съобщи NOVA.

Към момента няма постъпили сигнали за наводнения или завирявания.

На терен работят седем дежурни екипа на общината, включително два екипа от оперативния дежурен център. Започват обходи на критични места в града за установяване и отстраняване на евентуални щети след проливния дъжд.

Столичната община продължава да следи обстановката и е в готовност да реагира при нови сигнали. Междувременно времето в София се нормализира, а след кратката, но интензивна лятна буря слънцето отново се показа.

 

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