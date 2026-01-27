България

Полицията във Варна издирва заподозрян в убийство

Тежкото престъпление е извършено на 26 януари

27 януари 2026, 22:17
Източник: ОД на МВР Варна

П олицията във Варна издирва 31-годишен мъж, заподозрян за убийство.

На страницата във Фейсбук на дирекцията на МВР е обявено, че мъжът е от село Брестак, Варненска област. Висок е около 170 сантиметра, слаб, със светли очи.

От полицията апелират гражданите, които го видят, или имат информация за местонахождението му, да се обадят на телефон 112, или в най-близкото поделение на МВР.

От Апелативна прокуратура посочиха пред БТА, че тежкото престъпление е извършено на 26 януари. Образувано е досъдебно производство под ръководството на Окръжната прокуратура в крайморския град.

Източник: БТА, Мила Едрева    
Полиция Варна МВР
