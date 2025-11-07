Излязоха подробности за опита за убийство на жена в Благоевград

П од ръководство на Окръжна прокуратура – Благоевград се води разследване за опит за умишлено убийство, извършен по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Днес, около 11:00 ч., в района на площад „Георги Измирлиев“ в центъра на Благоевград, била нападната жена на 37 години.

Мъж намушка жена в центъра на Благоевград

На жената били нанесени множество прободни рани в шията, в областта на гръдния кош и в лявата сърдечна област, както и по лявата ръка, с нож.

Пострадалата е била транспортирана за оказване на медицинска помощ в тежко състояние и с опасност за живота. Оперирана е по спешност и стабилизирана.

Извършителят на деянието – 33-годишен мъж, се е предал на органите на реда.

С постановление на прокурор от Окръжна прокуратура – Благоевград лицето е привлечено в качеството на обвиняем за извършено тежко умишлено престъпление.

Понастоящем мъжът е задържан за срок до 72 часа, като предстои да бъде внесено в съда искане за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.