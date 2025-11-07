България

Мъж намушка жена в центъра на Благоевград

Сигналът е получен малко преди 11:00 ч.

7 ноември 2025, 12:21
Мъж намушка жена в центъра на Благоевград
Източник: iStock Photos/Getty Images

Ж ена на 37 години е пострадала след нападение с нож в централната част на Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОДМВР).

Сигналът е получен малко преди 11:00 ч. В него е посочено, че в подплощадното пространство на централния площад „Георги Измирлиев“ в Благоевград са нанесени прободни рани с остър предмет на жена, която е транспортирана в Центъра за спешна медицинска помощ в Благоевград.

Със заповед за задържане до 24 часа е арестуван 33-годишен мъж от Благоевград. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая, продължава под надзора на Окръжна прокуратура -Благоевград.

Източник: Кореспондент на БТА в Благоевград Десислава Велкова    
Мъж намушка жена в центъра на Благоевград

Мъж намушка жена в центъра на Благоевград

