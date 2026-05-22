Излезе първото класиране за прием в детските градини в София

Н а първо класиране в столичните ясли и детски градини са приети 11 746 деца, каза пред журналисти заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности на Столичната община Десислава Желязкова, след като столичният кмет Васил Терзиев даде началото на електронното класиране.

"Близо 1400 са били местата за прием на деца със специални образователни потребности и с хронични заболявания на първо класиране, като към момента не може да се каже колко от тях са заети", каза Желязкова.

Към момента няма места за близо 4680 деца. По думите ѝ, около 3254 ще са свободните места за прием в ясли и детски градини за следващото класиране.

"Темата за образованието за мен е важна, грижата за децата във всички възрасти, и един от ангажиментите ни беше да вземем кардинални мерки за решаване на проблема с грижата за децата в яслите и детските градини", каза Терзиев.

По думите му са планирани още 1500 нови места в детски градини.

"Ключовото предизвикателство, с което ще се борим, са местата в яслените групи, където не достигат 5400 места", каза той.

"Освен строежа на нови детски градини, предизвикателство пред нас е и недостигът на кадри", каза още кметът на София.

Той посочи, че 298 места е недостигът за първа група в детските градини.

"Предложили сме моделът на компенсациите, които родителите получават за неприетите деца, да бъде променен, като родителите сами определят каква грижа да осигурят за децата си", каза още Желязкова.

"Критериите за компенсациите не трябва да са обвързани с неприемане на детето в детска градина, защото сега наблюдаваме, че се кандидатства на места, в които детето няма да бъде прието, за да може след това да се получи компенсация", добави тя.

"Вече сме предложили парите за компенсациите да бъдат в бюджета на общините или в бюджетите на Министерството на здравеопазването и на Министерството на образованието и науката, за да може процесът да бъде по-бърз и родителите да имат възможност да изберат най-подходящата грижа за детето си", допълни тя.

"Заради липсата на медицински персонал, яслени групи са трансформирани в градински", каза още Желязкова.

"Ако липсата на персонал продължава да върви със същите темпове, ще се наложи да затваряме още яслени групи. По думите ѝ, над 230 медицински сестри не достигат за яслените групи, а половината от работещите медицински сестри в яслите са над 62-годишна възраст. Повече от 100 от медицинските сестри са над 70-годишна възраст", посочи още тя.

След класирането през септември родителите на деца на възраст 4-6 г., които не са приети, могат да подадат заявление до Общината за намиране на място, каза още заместник-кметът по образование, спорт и младежки дейности Десислава Желязкова.

