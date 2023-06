По погрешка: Екоактивисти блокираха кортежа на Румен Радев

Е коактивисти блокираха кортежа на Румен Радев при посещението му в Австрия. Мислели, че блокират пътя на канцлера Карл Нехамер.

Инцидентът е станал през уикенда. Природозащитниците от организацията Letzte Generation (Последно поколение) сами се похвалиха за деянието си в социалните мрежи, съобщи "24 часа".

"Изпращаме канцлера обратно в манастира. Той трябва най-накрая да дойде на себе си", пишат екоактивистите.

По-късно говорителят на австрийския канцлер Даниел Козак уточни в Туитър, че в колата не е бил Карл Нехамер, а българският президент.

Prosecutors in Germany confirmed a press report that investigators listened in on phone calls of climate activists from the Letzte Generation ("Last Generation") group, sparking widespread outrage Sunday.https://t.co/rR5eDdrZd9 pic.twitter.com/kcxg7yNh8t