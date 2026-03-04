България

НС изслушва служебния министър на земеделието Иван Христанов за негови назначения

От ИТН прочетоха декларация с информация за Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет

4 март 2026, 07:04
Източник: БТА

Д епутатите да изслушат днес служебния министър на земеделието и храните Иван Христанов относно кадровата политика от встъпването му в длъжност и разгласената информация за заплаха за националната сигурност, предлага парламентарната група на „Има такъв народ“. Това е точка първа в проектопрограмата на парламента за тази седмица.

Миналата седмица от ИТН прочетоха декларация с информация за служебния министър Иван Христанов и негови назначения в Българската агенция за безопасност на храните и в политическия му кабинет. От партията призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му. 

Днес е първата сряда от месеца и съгласно правилника на Народното събрание парламентарните групи (ПГ) предлагат точки, които задължително се включват в дневния ред. Една от тях, по предложение на ИТН, е за изслушване на министър Христанов. 

ИТН поиска оставката на министър Христанов заради спорни назначения

От парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ (АПС) предлагат депутатите да разгледат на първо четене промени в Закона за гражданската регистрация, внесени от Севим Али (АПС) и група народни представители.

Христанов: Изпитвам големи съмнения, че изтеклият запис е бил случаен

По предложение на ПГ на „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) в проектопрограмата е включено първото четене на законопроект за изменение на Закона за частните съдебни изпълнители с вносители Радостин Василев (МЕЧ) и група народни представители.

Гюров потвърди за сигнала за националната сигурност

От ПГ на „Продължаваме промяната-Демократична България“ са предложили в първата сряда от месеца парламентът да обсъди на първо четене промени в Закона за здравното осигуряване, внесени от Божидар Божанов и група народни представители.

Земеделското министерство алармира за потенциална заплаха за националната сигурност

В проектопрограмата, по предложение на ПГ на „ДПС-Ново начало“, е включено второто четене на изменения в Наказателния кодекс. Промените са внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“ и са приети на първо четене на 18 февруари т.г.

Първа точка в четвъртък се предвижда да бъдат измененията в Кодекса за социално осигуряване, чието гласуване на второ четене преди седмица депутатите отложиха.  

В проектопрограмата за петък е предвиден първи блиц контрол на служебния министър-председател и служебните вицепремиери, а след това и редовен парламентарен контрол.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
