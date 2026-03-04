„Баща ми е роден там“: Тръмп обърка произхода на баща си пред германския канцлер

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп отново изглежда обърка родните места на баща си и дядо си по бащина линия по време на брифинг за медиите във вторник, 3 март, във Вашингтон. Държавният глава повтори невярното твърдение, че баща му, Фред Тръмп, е роден в Германия.

Тръмп и германският канцлер Фридрих Мерц разговаряха с репортери от Овалния кабинет след дълго планирана двустранна среща в Белия дом. В отговор на въпрос, свързан с военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, американският президент отправи критики към Испания и Обединеното кралство за липсата на подкрепа.

German Chancellor Merz on Iran:



“We are supporting the United States and Israel to get rid of this terrible terrorist regime."

pic.twitter.com/ksciONStfA — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) March 3, 2026

Испания, по думите на Тръмп, „е ужасна“, като той заплаши да прекрати всякаква търговия със страната. „И между другото“, добави президентът, „не съм доволен и от Обединеното кралство“.

„Обединеното кралство беше много, много несътрудничещо с този глупав остров, който имат, който подариха и взеха под 100-годишен наем“, заяви Тръмп, визирайки решението на Лондон да прехвърли суверенитета върху островите Чагос, където се намира голяма американо-британска военна база, на източноафриканската държава Мавриций.

„Те развалят връзките. Жалко е“, каза още Тръмп. „И аз обичам тази страна. Обичам я. Майка ми е родена там“, заяви той по адрес на Обединеното кралство. Майката на президента, Мери Ан Маклауд Тръмп, е родена в Шотландия и емигрира в САЩ като тийнейджърка.

Embed from Getty Images

„Баща ми е роден – той знае всичко за баща ми“, добави Тръмп във вторник, посочвайки към Мерц. „Баща ми е роден там. Има места, към които някак си автоматично изпитваш много, много – топли чувства.“

В действителност Фред Тръмп е роден в Бронкс, Ню Йорк. Бабата и дядото на президента – Фредерик Тръмп и Елизабет Кристи Тръмп – са имигрирали в САЩ от Германия.

Това не е първият път, в който президентът допуска подобна неточност публично. През 2018 г. той заяви пред CBS News, че баща му е роден в Германия.

„Баща ми е германец – беше германец – роден на едно много прекрасно място в Германия, така че имам много силни чувства към Германия“, каза Тръмп по време на друг брифинг за медиите през 2019 г.