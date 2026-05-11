ЕК успокои Европа за хантавируса

С поред последните оценки на Световната здравна организация (СЗО) опасността за европейското общество от хантавируса е ниска, каза днес говорител на Европейската комисия.

Той добави, че комисията работи за съгласуване на европейския отговор, основан на науката.

СЗО с подробности за случая на хантавирус на круизен кораб

Говорителят отбеляза, че вчера са били извършени четири полета по европейския механизъм за гражданска защита, свързани с епидемията на кораба "Хондиус".

"В готовност сме да окажем допълнителна подкрепа", посочи той

СЗО с извънредна пресконференция за огнището на хантавирус на круизния кораб

Всички пътници на кораба се възприемат за високорискови контактни лица като предпазна мярка от Европейската агенция за обществено здраве.

СЗО заяви миналата седмица, че опасността за широката общественост от разпространение на вируса е слаба.