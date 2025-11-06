България

Пеевски: Обжалвам американската санкция, когато приключи тя, ще приключи и английската

„Аз работя само по закон”, подчерта лидерът на „ДПС-Ново начало”

Обновена преди 10 минути / 6 ноември 2025, 12:02
Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори

Драгомир Стойнев за бюджета: Работодателите да се върнат на масата за разговори
Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка
ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026

ПП-ДБ поиска пренаписване на Бюджет 2026
Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд

Обвиненият в подкуп служител от Държавен фонд "Земеделие": Какво се знае до момента
Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари

Проф. Кантарджиев: Грипен вирус не е доказан у нас, пикът е през януари
Бюджет 2026: Скритите сметки на властта

Бюджет 2026: Скритите сметки на властта
Кошмарът в

Кошмарът в "Хаджи Димитър" продължава: Десетки семейства се евакуираха заради рушащия се блок

Л идерът на „ДПС-Ново начало” Делян Пеевски коментира в кулоарите на парламента санкциите, които му бяха наложени от САЩ и Великобритания.

„От писмото видяхте, че никой никъде не е подавал нищо. Когато тази санкция – английската, беше обявена, казаха, че тя подкрепя американската. Обжалвам американската. Когато приключи американската, ще приключи и английската. Аз работя само по закон”, подчерта Пеевски.

Той подчерта, че подкрепя проектобюджета за 2026 г.

„Всичко, което сме поискали за хората, е там. Исках да се отстоят и да се запазят заплатите на полицаи, военни и на всички сфери, на които ги увеличихме. Казах, че ще подкрепят това правителство заради хората”, добави Пеевски, цитиран от NOVA.

Лидерът на „ДПС-Ново начало” уточни имало ли е срещи между него, Бойко Борисов, Христо Иванов, Асен Василев и Кирил Петков по време на т. нар. „сглобка”.

„Всички, когато бяхме в сглобката и работехме заедно, се надпреварваха да идват и предлагаха да помагат за тези санкции. От никого не съм искал нищо. Дори Асен Василев пред мен и г-н Борисов се обади на г-н Спецов и каза: „Моля да изпратите справка, че всички ревизии на г-н Пеевски, които извършвахме по времето, когато бях министър, са приключили, за да е ясно, че той няма нарушения”.

По думите на Пеевски след това последвал разговор в неговия кабинет с Кирил Петков, Асен Василев и Христо Иванов.

„Там ми казаха, че не понасят Борисов и искат да работят с мен. Казаха още, че с техните контакти с Алекс Сорос и Джим О’Брайън ще уредят да свалят санкциите, но трябва да пенсионираме Борисов, за да вземем неговия електорат. Изгоних ги всичките и казах на Борисов, че има хубави „приятели”, разкри Пеевски.

 

Последвайте ни
Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

Арестуваха мъж, представил чужд паспорт на летището в София

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

САЩ изстреляха Minuteman III, демонстрираха ядрена готовност

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Борисов: Няма да поставя под риск поскъпването или намаляването на доходите на хората да бъде обвързано с еврото

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които

Жена е окована и изтезавана месеци от приятели, които "вече не я харесват‘’

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

Какви такси ще дължим при обявяване на личен фалит

pariteni.bg
Защо кучето копае и драска в леглото си

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури
Ексклузивно

Дъждовен четвъртък с жълт код и ниски температури

Преди 6 часа
6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби
Ексклузивно

6 ноември: България в траур - разкъсани семейства и променени съдби

Преди 4 часа
<p>Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"</p>
Ексклузивно

Какво става в САЩ, това може да доведе до "масов хаос"

Преди 5 часа
<p>Имен ден днес празнуват...</p> <p> </p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват...

 

Преди 4 часа

Виц на деня

Две приятелки влизат в магазин за дрехи. Идва консултантката да им помага: - Какъв размер сте? - Ами, височина 170 см, 90-60-90, руса, гърди... Приятелката…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Трима тайконавти заседнаха в Космоса&nbsp;след удар с неизвестен обект&nbsp;</p>

Трима тайконавти заседнаха в Космоса, след като неизвестен обект удари капсулата им за връщане

Свят Преди 2 минути

Те трябваше да се върнат на Земята на 5 ноември, но пътуването им към дома беше отложено, след като беше открито увреждане на корпуса

Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка

Анджелина Джоли посети деца в Украйна, облечена в бронежилетка

Любопитно Преди 3 минути

Според местни медии, тя е посетила родилно отделение, детска болница и е играла с децата в помещение, пълно с играчки

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

Разбиха група за трафик на мигранти, използвали фалшиви полицейски униформи

България Преди 41 минути

„Освен пари в жилищата намерихме и дрехи, които са направени така, че да наподобяват полицейски"

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

„Толкова съм ядосана“: Кристен Стюарт избухна срещу неравенството в Холивуд

Любопитно Преди 42 минути

Звездата от „Здрач“ произнесе страстна реч на женски обяд в Лос Анджелис, организиран от организацията, стояща зад наградите „Оскар“

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

Кола се удари в диво прасе на пътя край Симеоновград, 20-годишен е с опасност за живота

България Преди 45 минути

Пробите ѝ за алкохол и наркотици на водачката са отрицателни

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

Жалби стопират плановетe за предотвратяване на кризата с боклука в София

България Преди 50 минути

Това означава, че кризата, която вече е факт в „Люлин“ и „Красно село“, може да се прехвърли и към източните части на града

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Джъстин Балдони е решил да не завежда повторно дело срещу Блейк Лайвли

Любопитно Преди 1 час

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Президентът на Мексико беше опипана по време на публична изява (ВИДЕО)

Свят Преди 1 час

Нарушителят е арестуван

<p>Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район &quot;Изгрев&quot;</p>

Гонят театралната школа на министър Мариан Бачев от читалището в район "Изгрев"

България Преди 1 час

Според информацията, школата се е помещавала в сградата на читалището незаконно в продължение на десет години

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

Главният архитект на София Богдана Панайотова: Няма да подам оставка

България Преди 1 час

Това каза тя след като вчера кметът Васил Терзиев поиска оставката ѝ

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Зловеща серия: 4 смъртни случая в Disney World за месец

Свят Преди 1 час

С четирите последни смъртни случая броят на починалите в Disney World от откриването му през 1971 г. вече е 69

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

„Вдъхновение, което ни дава кураж“: Принц Уилям обяви победителите в наградата Earthshot

Любопитно Преди 2 часа

Принц Уилям се е ангажирал с мисията за 10 години, като церемонията в Рио бележи средата на това десетилетие

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Кендъл Дженър сподели голи кадри за 30-ия си рожден ден (СНИМКИ)

Любопитно Преди 2 часа

Дженър отпразнува юбилея си с гореща почивка и още по-горещи снимки

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Как светът гледа на Зохран Мамдани - икона, заплаха, доказателство за Американската мечта

Свят Преди 2 часа

Неочакваният възход на Мамдани, от мюсюлманин имигрант до кмет на Ню Йорк — предизвика глобален отзвук, прехвърляйки далеч отвъд пределите на градската политика.

Принц Уилям през статуята на Христос Спасителя в Бразилия

Принц Уилям пред Христос Спасителя - емоционален поклон към Даяна

Любопитно Преди 2 часа

<p>Япония и САЩ обединяват усилия, обявиха ключов стратегически ход</p>

Япония и САЩ започват съвместен добив на редкоземни метали от океанското дъно

Свят Преди 2 часа

Всичко от днес

От мрежата

Домашни пробиотици за кучета: малките помощници на доброто храносмилане

dogsandcats.bg

10 любопитни факта за Котон де Тулеар – малкото куче с голямо сърце

dogsandcats.bg
1

Шуменските горски почистиха огромно сметище

sinoptik.bg
1

Защо умират пчелите

sinoptik.bg

Когато дързостта изпревари естетиката: модният пропуск на Бианка Ченсори

Edna.bg

След принц Андрю – и Хари под заплаха да бъде лишен от титлата си

Edna.bg

БФС с официална позиция за футболното хулиганство

Gong.bg

Голям успех за капитана на "лъвовете" в Полша

Gong.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка

Nova.bg

Разбиха група, превозвала с униформи на полицаи и граничари мигранти към Сърбия (ВИДЕО)

Nova.bg