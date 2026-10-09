България

Пеевски към Демерджиев: Нощем вместо за жена си мисли за мен

Лидерът на ДПС иронизира вътрешния министър за коментарите му относно бомбените заплахи

9 октомври 2026, 11:52
Пеевски към Демерджиев: Нощем вместо за жена си мисли за мен
Източник: БГНЕС

М инистърът на вътрешните работи Иван Демерджиев нощем вместо да мисли за съпругата си, мисли за мен, каза пред журналисти в кулоарите на парламента лидерът на ДПС Делян Пеевски по повод коментар на вътрешния министър от редовния парламентарен контрол, че бомбените заплахи от последните дни в страната ескалират "в определени периоди от време, като например след изслушването ми на 2 юли, когато изнесох данни за едни полети, на един ръководител, на една парламентарна група“.

Демерджиев свърза зачестилите бомбени заплахи с изслушванията си за полетите на Пеевски

Единственото, което мога да направя, е да му подаря един термометър, каза Пеевски и допълни, че „човекът явно е качил температурата или жена му не го е завивала“. Нека да има малко сън това правителство, виждам, че са много притеснени от мен, всеки ден си измислят глупости, каза той.  

Аз няма как да съм виновен, че държавата се тресе от проблеми и че просто не могат да управляват, допълни Пеевски.

На въпрос за посещението на ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирилo Буданов, Пеевски отговори, че няма информация и тези въпроси трябва да са към премиера.

Източник: БТА, Петра Куртева    
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