Жители на "Подуяне" блокираха булевард запромените в паркирането

Елеонора Ангелова каза, че в район „Подуяне“ няма инфраструктура – улици, осветление, а има дупки, кал и мръсотия и няма основание за въвеждане на зелена зона

29 ноември 2025, 13:38
Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа
Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната
Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС
Борисов: Има три варианта за бюджета - изтегляне, отстъпки на властта или удължителен закон
Проблем с платежното нареждане за гаранцията на Благомир Коцев бави пускането му на свобода
Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

Г раждани затвориха за кратко бул. „Владимир Вазов“ преди моста „Чавдар“, протестирайки срещу въвеждането на зелена зона в кварталите „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“ в София. Движението се регулира от екипи на полицията.

Елеонора Ангелова, жител на район „Подуяне", която е сред организаторите на протеста заяви, че е създаден комитет за инициирането на местен референдум, тъй като по думите ѝ няма воля от страна на местната власт да попита гражданите и да направи обществено обсъждане. 

Тя припомни, че има определение на съда, с което е спряно предварителното изпълнение на наредбата за зоните за паркиране и предстои съдебен процес.

„Поставиха ни съседи срещу съседи, нямаше информационна кампания, никой не обясни на гражданите, че те ще платят, но колите няма да се намалят и ще паркираме отново в кални петна“, каза Ангелова.

По думите ѝ в район „Подуяне“ няма инфраструктура – улици, осветление, а има дупки, кал и мръсотия и няма основание за въвеждане на зелена зона в квартала. Това е фискална мярка, събиране на такси, без да е ясно и никой да не ни е казал защо, добави тя.

Източник: БТА, Константин Костов    
