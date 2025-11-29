Жители на "Подуяне" блокираха булевард запромените в паркирането

Пеевски: Няма да има класи, всички хора са еднакви

Г раждани затвориха за кратко бул. „Владимир Вазов“ преди моста „Чавдар“, протестирайки срещу въвеждането на зелена зона в кварталите „Сухата река“ и „Хаджи Димитър“ в София. Движението се регулира от екипи на полицията.

Елеонора Ангелова, жител на район „Подуяне", която е сред организаторите на протеста заяви, че е създаден комитет за инициирането на местен референдум, тъй като по думите ѝ няма воля от страна на местната власт да попита гражданите и да направи обществено обсъждане.

Блокираха кръстовище заради синята зона

Тя припомни, че има определение на съда, с което е спряно предварителното изпълнение на наредбата за зоните за паркиране и предстои съдебен процес.

Фандъкова чака предложения за синята зона

„Поставиха ни съседи срещу съседи, нямаше информационна кампания, никой не обясни на гражданите, че те ще платят, но колите няма да се намалят и ще паркираме отново в кални петна“, каза Ангелова.

По думите ѝ в район „Подуяне“ няма инфраструктура – улици, осветление, а има дупки, кал и мръсотия и няма основание за въвеждане на зелена зона в квартала. Това е фискална мярка, събиране на такси, без да е ясно и никой да не ни е казал защо, добави тя.