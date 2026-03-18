Парламентът реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Д епутатите приеха на първо и второ четене промени в Закона за социалното подпомагане, свързани със законовото уреждане на т.нар. великденски и коледни добавки.

Размерът на добавките ще се определя през държавния бюджет и ще се изплащат през март и ноември. Тъй като сега редовна план-сметка няма, чрез постановление на МС ще бъдат отпуснати 50 евро за пенсионерите под линията на бедност и 20 евро за тези над нея. Преди Коледа, когато би трябвало да има редовен бюджет, ще се определи нов размер, предава NOVA.

Предвижда се целевата помощ да се получава всяка година през април и ноември и да бъде насочена към пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни майки и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.

На 12 март ГЕРБ-СДС внесе предложение великденски и коледни добавки да се изплащат всяка година.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и НОИ се очаква тази подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица.

Размерът на целевата помощ ще бъде определян в закона за държавния бюджет на България за съответната година, но не може да бъде по-малък от този през предходната.

Във вторник парламентарната комисия по труда и социалната политика подкрепи на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане. От 2022 г. досега са изплатени общо 543 млн. лева, или около 260 млн. евро, за великденски и коледни добавки, осигурени от държавния бюджет, каза председателят на комисията Деница Сачева.