България

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена в болница в София

Има съмнения за лекарска грешка или немарливост

18 март 2026, 10:13
Прокуратурата разследва смъртта на млада жена в болница в София
С офийската градска прокуратура разследва обстоятелствата, довели до смъртта на 36-годишна жена. Тя е починала в болница в София на 9 март 2026 г.

Разследването е по съмнения за лекарска грешка или немарливо изпълнение на медицинска дейност, която по закон се счита за деяние с повишен риск, посочват от обвинението.

Досъдебното производство е започнало на 10 март с разпит на свидетел и се води от следовател към прокуратурата. В момента се извършват активни действия по събиране и проверка на доказателства, за да бъдат изяснени всички обстоятелства около случая.

