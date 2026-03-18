Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си

Рангел Бизюрев за смъртта на Митко от Цалапица: Не исках да го убивам, мечтаех за дом и семейство

Екшън в хижа "Камен дел": Мъж стреля, заплашва с нож и меч, после се барикадира

Н ай-силната защита на демокрацията е участието на гражданите. Toва заяви премиерът Андрей Гюров преди началото на правителственото заседание. Той отправи призив към българските граждани да гласуват на предстоящите избори.

"Затова моят призив към всички българи е: гласувайте", каза премиерът.

Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско

По думите му, когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си.

"Когато много хора упражнят правото си на глас, малцинството, което се опитва да изкриви демокрацията, губи влиянието си", посочи още Гюров.

"Масовото участие ще бъде най-голямата победа на изборите", добави той.

Министър-председателят отбеляза, че

в края на миналата година стотици хиляди български граждани са излезли по улиците и площадите в цялата страна, отказвайки да приемат, че властта е средство за употреба на малцина, че закони могат да се приемат за секунди без обсъждане и че справедливостта зависи от връзки и зависимости.

"Изборите са пряк отговор на този граждански глас", отбеляза Гюров.

Премиерът увери, че служебният кабинет няма да участва в предстоящата предизборна кампания.

"Ние нямаме кандидати и листи, но имаме дълг – да гарантираме, че всеки български гражданин ще може да упражни правото си на глас свободно, спокойно и по правилата", заяви Андрей Гюров.

Министър-председателят подчерта предприетите от правителството действия за организацията на честен вот.

"В ход са операции на Министерството на вътрешните работи срещу купуването и продаването на гласове. Въведени са ясни стандарти в изборния процес, като се премахват т.нар. тъмни стаички и се въвеждат еднакви паравани в секциите, които ще гарантират тайната на вота и ще ограничат възможностите за контролиране на бюлетини. Кабинетът е предприел и мерки социалните помощи и дървата за огрев да не бъдат използвани като средство за натиск върху избирателите", отбеляза още Гюров.

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Една от основните теми, които МС трябва да обсъди на редовното си заседание днес е свързана с обещаната финансова подкрепа заради високите цени на горивата.

От служебното правителство се очаква да дадат повече яснота кога сумата от 20 евро ще започне да се превежда по сметките на гражданите.

Преди дни служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов уточни условията за получаване на помощта. По думите му право на нея ще имат физически лица със средномесечен доход до два пъти линията на бедност, което се равнява на 780 евро. Допълнително изискване е кандидатите да притежават личен автомобил или да имат действащ лизингов договор.

Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

В дневния ред на заседанието са включени и кадрови решения. Кабинетът трябва да определи председатели на няколко ключови структури, сред които Съветът за икономически анализи, Националният съвет за превенция и защита от домашното насилие, Съветът за развитие на гражданското общество, както и Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.