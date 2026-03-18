Гюров: Гласувайте! Когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си

Най-силната защита на демокрацията е участието на гражданите, заяви министър-председателят

Обновена преди 1 час / 18 март 2026, 07:05
Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус
Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа

Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа
Екшън в хижа

Екшън в хижа "Камен дел": Мъж стреля, заплашва с нож и меч, после се барикадира
Костадинов посочи „големия враг“ на „Възраждане“ на изборите

Костадинов посочи „големия враг“ на „Възраждане“ на изборите
Преди изборите: Започнаха мащабни проверки срещу търговията с вот

Преди изборите: Започнаха мащабни проверки срещу търговията с вот
Рангел Бизюрев за смъртта на Митко от Цалапица: Не исках да го убивам, мечтаех за дом и семейство

Рангел Бизюрев за смъртта на Митко от Цалапица: Не исках да го убивам, мечтаех за дом и семейство
Н ай-силната защита на демокрацията е участието на гражданите. Toва заяви премиерът Андрей Гюров преди началото на правителственото заседание. Той отправи призив към българските граждани да гласуват на предстоящите избори.

"Затова моят призив към всички българи е: гласувайте", каза премиерът.

Спецакция срещу купуването на гласове във Варненско

По думите му, когато избирателната активност е висока, купеният вот губи силата си.

"Когато много хора упражнят правото си на глас, малцинството, което се опитва да изкриви демокрацията, губи влиянието си", посочи още Гюров.

"Масовото участие ще бъде най-голямата победа на изборите", добави той.

Министър-председателят отбеляза, че

в края на миналата година стотици хиляди български граждани са излезли по улиците и площадите в цялата страна, отказвайки да приемат, че властта е средство за употреба на малцина, че закони могат да се приемат за секунди без обсъждане и че справедливостта зависи от връзки и зависимости.

"Изборите са пряк отговор на този граждански глас", отбеляза Гюров.

Премиерът увери, че служебният кабинет няма да участва в предстоящата предизборна кампания.

"Ние нямаме кандидати и листи, но имаме дълг – да гарантираме, че всеки български гражданин ще може да упражни правото си на глас свободно, спокойно и по правилата", заяви Андрей Гюров.

Министър-председателят подчерта предприетите от правителството действия за организацията на честен вот.

"В ход са операции на Министерството на вътрешните работи срещу купуването и продаването на гласове. Въведени са ясни стандарти в изборния процес, като се премахват т.нар. тъмни стаички и се въвеждат еднакви паравани в секциите, които ще гарантират тайната на вота и ще ограничат възможностите за контролиране на бюлетини. Кабинетът е предприел и мерки социалните помощи и дървата за огрев да не бъдат използвани като средство за натиск върху избирателите", отбеляза още Гюров. 

Заради скъпите горива: Служебният кабинет с конкретни идеи за подпомагане на домакинствата

Една от основните теми, които МС трябва да обсъди на редовното си заседание днес е свързана с обещаната финансова подкрепа заради високите цени на горивата.

От служебното правителство се очаква да дадат повече яснота кога сумата от 20 евро ще започне да се превежда по сметките на гражданите.

Преди дни служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов уточни условията за получаване на помощта. По думите му право на нея ще имат физически лица със средномесечен доход до два пъти линията на бедност, което се равнява на 780 евро. Допълнително изискване е кандидатите да притежават личен автомобил или да имат действащ лизингов договор.

Гюров: В рамките на месеца ще активираме мерките заради поскъпването на горивата

В дневния ред на заседанието са включени и кадрови решения. Кабинетът трябва да определи председатели на няколко ключови структури, сред които Съветът за икономически анализи, Националният съвет за превенция и защита от домашното насилие, Съветът за развитие на гражданското общество, както и Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

Мъртъв ли е Бенямин Нетаняху? Как опитите му да докаже, че е жив, породиха хаос

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Зеленски се разтревожи: Войната в Иран забавя мирните преговори за Украйна

Част от хората с ниски доходи ще останат без добавки

Част от хората с ниски доходи ще останат без добавки

Новият Toyota RAV4 вече се предлага у нас

Новият Toyota RAV4 вече се предлага у нас

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”
Ексклузивно

Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан”

Преди 1 ден
Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран
Ексклузивно

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Преди 1 ден
Западни лидери застанаха срещу Израел
Ексклузивно

Западни лидери застанаха срещу Израел

Преди 1 ден
Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна
Ексклузивно

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Преди 1 ден
Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

Скръбна вест: Отиде си проф. Желязко Стоянов - човекът, който модернизира Университетската библиотека

България Преди 11 минути

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

Свят Преди 19 минути

Нидерландски контрашпионин предупреждава, че чужди служби вербуват обикновени европейци за шпионаж и саботаж

,

Кой е Ицхак Херцог: Президентът на Израел, който стои в сянката на Нетаняху

Свят Преди 41 минути

Докато Бенямин Нетаняху води битките на фронта и в Кнесета, Ицхак „Буги“ Херцог се превърна в „тихия глас“ на израелската съвест

<p>Започва се: ЦИК тегли номерата за изборите. Вижте важните дати и какво е строго забранено в кампанията</p>

Всичко за изборите на 19 април - календар на ключовите срокове

България Преди 49 минути

Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК

Доналд Тръмп

Бизнес инстинкти на бойното поле: Стратегията на Тръмп във войната с Иран

Свят Преди 57 минути

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сега прилага непредсказуемия стил, с който изгради бизнес империята и политическата си марка, към далеч по-сложната и чувствителна роля на военновременен лидер

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

България Преди 1 час

<p>Разследват смъртта на млада жена в болница в София</p>

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена в болница в София

България Преди 1 час

Има съмнения за лекарска грешка или немарливост

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Технологии Преди 1 час

Смартфоните стават все по-мощни, но много от тях все още се усещат доста крехки устройства. Новият флагман на Poco иска да покаже, че мобилните телефони могат да са здрави, без това да влияе на дизайна или възможностите на хардуера

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Свят Преди 1 час

Американският президент Доналд Тръмп засили реториката си срещу управлявания от комунисти остров

.

Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

България Преди 1 час

МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите

Снимката е архивна

Морето у нас изхвърли две тела, едното - на гола жена

България Преди 1 час

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Свят Преди 1 час

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

.

Рая Назарян и управляващият посолството на САЩ обсъдиха визите и партньорството ни

България Преди 1 час

Срещата е била инициирана от американската страна

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Свят Преди 1 час

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад"

Али Лариджани

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Свят Преди 2 часа

Лариджани не беше военен командир, но беше централна фигура във формирането на стратегическите решения на Иран. Като секретар на Висшия съвет за национална сигурност той се намираше в сърцето на вземането на решения по въпросите на войната, дипломацията и националната сигурност

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Любопитно Преди 2 часа

Двата отбора издадоха всички свои поръчки заедно за първи път

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

С три деца, Даяна Ханджиева се завърна пред обектива

Edna.bg

10 години по-късно: Зендая на премиерата си с роклята от Оскарите 2015

Edna.bg

Бивш директор на ЦСКА с ново назначение

Gong.bg

Изненада: Венецуела е новият световен шампион по бейзбол след победа над САЩ във финала

Gong.bg

НС реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Nova.bg

Министерският съвет обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Nova.bg