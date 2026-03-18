Всичко за изборите на 19 април - календар на ключовите срокове

Д нес Централната избирателна комисия (ЦИК) провежда жребий за определяне на номерата в бюлетината за предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026 г. Това е ключова стъпка в подготовката на вота, тъй като номерата ще определят подредбата на кандидатите от партиите и коалициите в бюлетината и в различните форми на предизборна кампания.
- Важни дати до изборите
Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК:
- 18 март 2026 г. - теглене на номерата в бюлетината и определяне на реда за представяне на кандидатите.
- 19 април 2026 г. - ден на парламентарните избори.
Крайни срокове за регистрация и подаване на жалби - актуални по данни от ЦИК
Ако партии или кандидати смятат, че ЦИК е нарушила реда за провеждане на кампанията, те могат да подават жалби в определени кратки срокове - обикновено в рамките на 24 часа след съответното действие или решение на комисията. Това сочат правилата, приети от ЦИК за предизборната кампания.
Тези жалби първо се разглеждат от ЦИК, а след това могат да бъдат обжалвани пред административния съд. Ако има решение от административния съд, то може в някои случаи да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, което е финалната съдебна инстанция в изборния процес.
- Жалби срещу избирателни нарушения
От гражданите и наблюдатели могат да се подават сигнали за нарушения по време на кампанията и в изборния ден. Процедурата за разглеждане на тези сигнали е ускорена и се определя от Изборния кодекс и правилата на ЦИК.
Разпространение на агитационни материали - след тегленето на номерата, кампаниите започват съобразно регламентите на ЦИК.
ЦИК подчертава, че целта на жребия е да гарантира честен и прозрачен изборен процес. Подредбата на кандидатите в бюлетината е изцяло случаен процес, за да няма предпочитания или предимства за някоя партия.
Ето основни подробности кога започва и кога приключва предизборната кампания за изборите на 19 април, както и какво е позволено и забранено по време на нея (според изискванията в Изборния кодекс и практиката на ЦИК):
- Кога започва и кога приключва предизборната кампания?
- Предизборната кампания започва на 20 март 2026 г. - това е 30 дни преди изборния ден за парламентарния вот на 19 април.
- Предизборната кампания приключва в 24:00 ч. на 17 април 2026 г. - тоест 24 часа преди изборния ден.
- След полунощ на 18 април започва периодът на изборно мълчание - времето, в което всякаква агитация е забранена до края на изборния ден.
|Дата
|Събитие / Срок
|Допълнителна информация
|18 март 2026 г.
|Теглене на номерата в бюлетината
|Определя се редът на партиите и коалициите в бюлетината и пред медиите
|20 март 2026 г.
|Начало на предизборната кампания
|Кампанията продължава 29 дни до 24:00 ч. на 17 април
|17 април 2026 г., 24:00 ч.
|Край на предизборната кампания
|Започва изборното мълчание - забранена е всякаква агитация
|18-19 април 2026 г.
|Изборно мълчание и подготовка за изборния ден
|Забранена е агитацията; последната подготовка на избирателните секции
|19 април 2026 г.
|Ден на парламентарните избори
|Изборният ден е от 7:00 до 20:00 ч., гласуването се провежда във всички секции
|След 19 април
|Обявяване на резултати
|ЦИК публикува официалните резултати; възможно е обжалване пред административния съд
- Какво е позволено по време на кампанията?
По време на официалния предизборен период партиите, коалициите, кандидатите и техните застъпници могат да правят:
- организация на предизборни срещи и събрания;
- разпространение на агитационни материали - плакати, листовки, видеоклипове и др.;
- изказвания и кампании чрез медиите, социални мрежи и други комуникационни канали;
- участие в дебати и публикуване на програми и платформи.
Всички материали трябва да съдържат ясна информация от чие име са издадени и че купуването и продаването на гласове е престъпление!
- Какво е забранено по време на кампанията?
По време на предизборната кампания и особенно в изборното мълчание (24 часа преди и в изборния ден) е забранено:
- агитация и призиви за гласуване през изборното мълчание;
- публикуване или разпространение на анонимни политически материали;
- използване на материали, които обиждат добрите нрави, вредят на честта на кандидати, застрашават здравето или имуществото на хора;
- използване на гербове/флагове (български или чуждестранни) и религиозни изображения в агитационни материали;
- агитация чрез държавен или общински транспорт, в държавни институции, предприятия или организации;
- предизборни призиви в търговски реклами или чрез религиозни служители;
- разрушаване или премахване на законно поставени кампанийни материали до края на изборния ден.
- Език и медийно отразяване
Кампанията трябва да се води на български език. Медиите трябва да гарантират равен, обективен и справедлив достъп за всички регистрирани кандидати, според определения ред.