България

Всичко за изборите на 19 април - календар на ключовите срокове

Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК

18 март 2026, 10:43
Източник: iStock

Д нес Централната избирателна комисия (ЦИК) провежда жребий за определяне на номерата в бюлетината за предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026 г. Това е ключова стъпка в подготовката на вота, тъй като номерата ще определят подредбата на кандидатите от партиите и коалициите в бюлетината и в различните форми на предизборна кампания.

  1. Важни дати до изборите

  • 18 март 2026 г. - теглене на номерата в бюлетината и определяне на реда за представяне на кандидатите.
  • 19 април 2026 г. - ден на парламентарните избори.

Крайни срокове за регистрация и подаване на жалби - актуални по данни от ЦИК

Ако партии или кандидати смятат, че ЦИК е нарушила реда за провеждане на кампанията, те могат да подават жалби в определени кратки срокове - обикновено в рамките на 24 часа след съответното действие или решение на комисията. Това сочат правилата, приети от ЦИК за предизборната кампания.

Тези жалби първо се разглеждат от ЦИК, а след това могат да бъдат обжалвани пред административния съд. Ако има решение от административния съд, то може в някои случаи да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, което е финалната съдебна инстанция в изборния процес.

  • Жалби срещу избирателни нарушения

От гражданите и наблюдатели могат да се подават сигнали за нарушения по време на кампанията и в изборния ден. Процедурата за разглеждане на тези сигнали е ускорена и се определя от Изборния кодекс и правилата на ЦИК.

Разпространение на агитационни материали - след тегленето на номерата, кампаниите започват съобразно регламентите на ЦИК.

ЦИК подчертава, че целта на жребия е да гарантира честен и прозрачен изборен процес. Подредбата на кандидатите в бюлетината е изцяло случаен процес, за да няма предпочитания или предимства за някоя партия.

Ето основни подробности кога започва и кога приключва предизборната кампания за изборите на 19 април, както и какво е позволено и забранено по време на нея (според изискванията в Изборния кодекс и практиката на ЦИК):

  1. Кога започва и кога приключва предизборната кампания?
  • Предизборната кампания започва на 20 март 2026 г. - това е 30 дни преди изборния ден за парламентарния вот на 19 април.
  • Предизборната кампания приключва в 24:00 ч. на 17 април 2026 г. - тоест 24 часа преди изборния ден.
  • След полунощ на 18 април започва периодът на изборно мълчание - времето, в което всякаква агитация е забранена до края на изборния ден.
Дата Събитие / Срок Допълнителна информация
18 март 2026 г. Теглене на номерата в бюлетината Определя се редът на партиите и коалициите в бюлетината и пред медиите
20 март 2026 г. Начало на предизборната кампания Кампанията продължава 29 дни до 24:00 ч. на 17 април
17 април 2026 г., 24:00 ч. Край на предизборната кампания Започва изборното мълчание - забранена е всякаква агитация
18-19 април 2026 г. Изборно мълчание и подготовка за изборния ден Забранена е агитацията; последната подготовка на избирателните секции
19 април 2026 г. Ден на парламентарните избори Изборният ден е от 7:00 до 20:00 ч., гласуването се провежда във всички секции
След 19 април Обявяване на резултати ЦИК публикува официалните резултати; възможно е обжалване пред административния съд
  1. Какво е позволено по време на кампанията?

По време на официалния предизборен период партиите, коалициите, кандидатите и техните застъпници могат да правят:

  • организация на предизборни срещи и събрания;
  • разпространение на агитационни материали - плакати, листовки, видеоклипове и др.;
  • изказвания и кампании чрез медиите, социални мрежи и други комуникационни канали;
  • участие в дебати и публикуване на програми и платформи.

Всички материали трябва да съдържат ясна информация от чие име са издадени и че купуването и продаването на гласове е престъпление!

  1. Какво е забранено по време на кампанията?

По време на предизборната кампания и особенно в изборното мълчание (24 часа преди и в изборния ден) е забранено:

  • агитация и призиви за гласуване през изборното мълчание;
  • публикуване или разпространение на анонимни политически материали;
  • използване на материали, които обиждат добрите нрави, вредят на честта на кандидати, застрашават здравето или имуществото на хора;
  • използване на гербове/флагове (български или чуждестранни) и религиозни изображения в агитационни материали;
  • агитация чрез държавен или общински транспорт, в държавни институции, предприятия или организации;
  • предизборни призиви в търговски реклами или чрез религиозни служители;
  • разрушаване или премахване на законно поставени кампанийни материали до края на изборния ден.
  1. Език и медийно отразяване

Кампанията трябва да се води на български език. Медиите трябва да гарантират равен, обективен и справедлив достъп за всички регистрирани кандидати, според определения ред.

Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

