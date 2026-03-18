Всичко за изборите на 19 април - календар на ключовите срокове

Д нес Централната избирателна комисия (ЦИК) провежда жребий за определяне на номерата в бюлетината за предстоящите парламентарни избори на 19 април 2026 г. Това е ключова стъпка в подготовката на вота, тъй като номерата ще определят подредбата на кандидатите от партиите и коалициите в бюлетината и в различните форми на предизборна кампания.

Важни дати до изборите

Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК:

18 март 2026 г. - теглене на номерата в бюлетината и определяне на реда за представяне на кандидатите.

19 април 2026 г. - ден на парламентарните избори.

Крайни срокове за регистрация и подаване на жалби - актуални по данни от ЦИК

Ако партии или кандидати смятат, че ЦИК е нарушила реда за провеждане на кампанията, те могат да подават жалби в определени кратки срокове - обикновено в рамките на 24 часа след съответното действие или решение на комисията. Това сочат правилата, приети от ЦИК за предизборната кампания.

Тези жалби първо се разглеждат от ЦИК, а след това могат да бъдат обжалвани пред административния съд. Ако има решение от административния съд, то може в някои случаи да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, което е финалната съдебна инстанция в изборния процес.

Жалби срещу избирателни нарушения

От гражданите и наблюдатели могат да се подават сигнали за нарушения по време на кампанията и в изборния ден. Процедурата за разглеждане на тези сигнали е ускорена и се определя от Изборния кодекс и правилата на ЦИК.

Разпространение на агитационни материали - след тегленето на номерата, кампаниите започват съобразно регламентите на ЦИК.

ЦИК подчертава, че целта на жребия е да гарантира честен и прозрачен изборен процес. Подредбата на кандидатите в бюлетината е изцяло случаен процес, за да няма предпочитания или предимства за някоя партия.

Ето основни подробности кога започва и кога приключва предизборната кампания за изборите на 19 април, както и какво е позволено и забранено по време на нея (според изискванията в Изборния кодекс и практиката на ЦИК):

Кога започва и кога приключва предизборната кампания?

Предизборната кампания започва на 20 март 2026 г. - това е 30 дни преди изборния ден за парламентарния вот на 19 април.

Предизборната кампания приключва в 24:00 ч. на 17 април 2026 г. - тоест 24 часа преди изборния ден.

След полунощ на 18 април започва периодът на изборно мълчание - времето, в което всякаква агитация е забранена до края на изборния ден.

Дата Събитие / Срок Допълнителна информация 18 март 2026 г. Теглене на номерата в бюлетината Определя се редът на партиите и коалициите в бюлетината и пред медиите 20 март 2026 г. Начало на предизборната кампания Кампанията продължава 29 дни до 24:00 ч. на 17 април 17 април 2026 г., 24:00 ч. Край на предизборната кампания Започва изборното мълчание - забранена е всякаква агитация 18-19 април 2026 г. Изборно мълчание и подготовка за изборния ден Забранена е агитацията; последната подготовка на избирателните секции 19 април 2026 г. Ден на парламентарните избори Изборният ден е от 7:00 до 20:00 ч., гласуването се провежда във всички секции След 19 април Обявяване на резултати ЦИК публикува официалните резултати; възможно е обжалване пред административния съд

Какво е позволено по време на кампанията?

По време на официалния предизборен период партиите, коалициите, кандидатите и техните застъпници могат да правят:

организация на предизборни срещи и събрания;

разпространение на агитационни материали - плакати, листовки, видеоклипове и др.;

изказвания и кампании чрез медиите, социални мрежи и други комуникационни канали;

участие в дебати и публикуване на програми и платформи.

Всички материали трябва да съдържат ясна информация от чие име са издадени и че купуването и продаването на гласове е престъпление!

Какво е забранено по време на кампанията?

По време на предизборната кампания и особенно в изборното мълчание (24 часа преди и в изборния ден) е забранено:

агитация и призиви за гласуване през изборното мълчание;

публикуване или разпространение на анонимни политически материали;

използване на материали, които обиждат добрите нрави, вредят на честта на кандидати, застрашават здравето или имуществото на хора;

използване на гербове/флагове (български или чуждестранни) и религиозни изображения в агитационни материали;

агитация чрез държавен или общински транспорт, в държавни институции, предприятия или организации;

предизборни призиви в търговски реклами или чрез религиозни служители;

разрушаване или премахване на законно поставени кампанийни материали до края на изборния ден.

Език и медийно отразяване

Кампанията трябва да се води на български език. Медиите трябва да гарантират равен, обективен и справедлив достъп за всички регистрирани кандидати, според определения ред.