Свят

18 март 2026, 11:00
Гръм от небето: Метеор стресна хиляди в САЩ
М етеор над Охайо предизвика силен тътен, който разтърси хората чак до Пенсилвания във вторник сутринта, потвърдиха от НАСА, пише английското издание The Guardian.

Метеорът е навлязъл в атмосферата около 9 ч. местно време във вторник, създавайки звуков удар, усетен в голяма част от северен Охайо и извън него. Сигнали постъпиха от Кливланд и други райони чак до Питсбърг, Пенсилвания, както и до щата Ню Йорк.

Бил Кук, говорител на НАСА, потвърди пред News5 Cleveland, че метеорът е бил забелязан близо до Медина. „Събудих се тази сутрин и сякаш небето падна“, каза Кук. Той добави, че метеорът се е движел със скорост от 45 000 мили в час (72 420 километра в час), „което е бързо за човек, но бавно за метеор“.

От службата на НАСА за наблюдение на метеороиди съобщиха, че астероидът е бил с диаметър около 2 метра и е тежал приблизително 6 тона. Въпреки това НАСА отбелязва, че той все пак се счита за малък астероид.

Cleveland.com съобщи, че жители на Охайо са описали как са помислили, че дърво се е стоварило върху покрива им, а един човек казал, че звукът наподобявал фойерверки, които „отекват и гърмят като гръмотевици“.

Офисът на Националната метеорологична служба (NWS) в Кливланд съобщи, че сателитните данни „действително подсказват, че тътена е резултат от метеор“, според публикация в X.

Междувременно офисът на NWS в Питсбърг публикува видео, заснето от един от служителите му, на което се вижда как метеорът преминава през небето. До момента NWS няма съобщения за открити отломки. „Възможно е да има малки фрагменти, но голяма част от него би изгоряла в атмосферата“, каза пред Асошиейтед прес Брайън Мичъл, метеоролог от NWS.

НАСА също потвърди за наблюдавания метеор във вторник сутринта, като посочи, че анализът на данните показва първата му видимост над езерото Ери.

„Огненото кълбо, причинено от малък астероид с диаметър почти 2 метра и тегло около 7 тона, се е движило на югоизток със скорост 45 000 мили в час (72 420 километра в час), преди да се разпадне над Вали Сити“, се казва в съобщение на НАСА. „Фрагментите са продължили на юг, създавайки метеорити в района на окръг Медина, Охайо“.

Метеорите са видими светлинни следи, известни още като „падащи звезди“, които се появяват, когато метеороиди навлизат в земната атмосфера с висока скорост и изгарят. Според едно изследване около 17 000 метеорита падат на Земята всяка година.

„Повечето космически скали с размер по-малък от футболно игрище се разпадат в земната атмосфера“, посочва сайтът на НАСА, като допълва, че в много редки случаи те могат да експлодират във въздуха.

Източник: The Guardian    
Последни новини

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

"Престъпление като услуга": Най-новият руски шпионин може да е някой, когото познавате

Свят Преди 20 минути

Нидерландски контрашпионин предупреждава, че чужди служби вербуват обикновени европейци за шпионаж и саботаж

.

Кожата говори! А, ти чуваш ли я?

Любопитно Преди 32 минути

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

"Величие" обяви водачите на листите си за изборите на 19 април

България Преди 1 час

<p>Разследват смъртта на млада жена в болница в София</p>

Прокуратурата разследва смъртта на млада жена в болница в София

България Преди 1 час

Има съмнения за лекарска грешка или немарливост

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Poco X8 Pro поставя фокус над мощта и издръжливостта

Технологии Преди 1 час

Смартфоните стават все по-мощни, но много от тях все още се усещат доста крехки устройства. Новият флагман на Poco иска да покаже, че мобилните телефони могат да са здрави, без това да влияе на дизайна или възможностите на хардуера

,

След 29-часово прекъсване: Възстановиха тока в Куба

Свят Преди 1 час

Американският президент Доналд Тръмп засили реториката си срещу управлявания от комунисти остров

.

Министър Шарков пред ОССЕ: Гарантираме прозрачност на машинния вот и видеонаблюдението

България Преди 1 час

МЕУ се срещна с Мисията на ОССЕ/СДИПЧ за наблюдение на изборите

Снимката е архивна

Морето у нас изхвърли две тела, едното - на гола жена

България Преди 1 час

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Мощен взрив разтърси Бейрут - Израел разширява ударите срещу "Хизбула"

Свят Преди 1 час

В южната и в източната част на Ливан най-малко 14 души са били убити при отделни израелски въздушни удари

.

Рая Назарян и управляващият посолството на САЩ обсъдиха визите и партньорството ни

България Преди 1 час

Срещата е била инициирана от американската страна

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Иран екзекутира "шпионин на Мосад" - напрежението с Израел ескалира

Свят Преди 2 часа

Мъжът е бил признат за "виновен в предоставянето на снимки и информация за чувствителни обекти в Иран на израелската шпионска агенция Мосад"

Али Лариджани

Кой ще управлява Иран? Убийството на Лариджани задълбочава парализата в Техеран

Свят Преди 2 часа

Лариджани не беше военен командир, но беше централна фигура във формирането на стратегическите решения на Иран. Като секретар на Висшия съвет за национална сигурност той се намираше в сърцето на вземането на решения по въпросите на войната, дипломацията и националната сигурност

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Сините и Червените предизвикаха неочаквани реакции у шеф Ангелов

Любопитно Преди 2 часа

Двата отбора издадоха всички свои поръчки заедно за първи път

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

Брутална агресия в Русе: Нападнаха с юмруци шофьор на автобус

България Преди 2 часа

<p>Политическа буря?&nbsp;Мирчев отрече напрежение в ПП-ДБ</p>

Ивайло Мирчев: Няма напрежение в ПП-ДБ, коалицията търси подкрепа

България Преди 2 часа

Според него Божанов е национален рекордьор по брой преференции

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Заради Иран: Как Мерц се обърна срещу Тръмп

Свят Преди 2 часа

Фридрих Мерц претърпя двоен обрат в отношенията си с Доналд Тръмп

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 2

dogsandcats.bg

9 често срещани спешни случаи при котките

dogsandcats.bg
1

Тръгват корабчетата към остров Света Анастасия

sinoptik.bg
1

Жирафче и слонче се родиха в зоопарка в Копенхаген

sinoptik.bg

С три деца, Даяна Ханджиева се завърна пред обектива

Edna.bg

10 години по-късно: Зендая на премиерата си с роклята от Оскарите 2015

Edna.bg

Бивш директор на ЦСКА с ново назначение

Gong.bg

Изненада: Венецуела е новият световен шампион по бейзбол след победа над САЩ във финала

Gong.bg

НС реши: Пенсионерите ще получават добавки два пъти годишно

Nova.bg

Министерският съвет обяви критериите за отпускане на помощи за горива

Nova.bg