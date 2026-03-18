Гръм от небето: Метеор стресна хиляди в САЩ

М етеор над Охайо предизвика силен тътен, който разтърси хората чак до Пенсилвания във вторник сутринта, потвърдиха от НАСА, пише английското издание The Guardian.

Метеорът е навлязъл в атмосферата около 9 ч. местно време във вторник, създавайки звуков удар, усетен в голяма част от северен Охайо и извън него. Сигнали постъпиха от Кливланд и други райони чак до Питсбърг, Пенсилвания, както и до щата Ню Йорк.

Бил Кук, говорител на НАСА, потвърди пред News5 Cleveland, че метеорът е бил забелязан близо до Медина. „Събудих се тази сутрин и сякаш небето падна“, каза Кук. Той добави, че метеорът се е движел със скорост от 45 000 мили в час (72 420 километра в час), „което е бързо за човек, но бавно за метеор“.

От службата на НАСА за наблюдение на метеороиди съобщиха, че астероидът е бил с диаметър около 2 метра и е тежал приблизително 6 тона. Въпреки това НАСА отбелязва, че той все пак се счита за малък астероид.

Cleveland.com съобщи, че жители на Охайо са описали как са помислили, че дърво се е стоварило върху покрива им, а един човек казал, че звукът наподобявал фойерверки, които „отекват и гърмят като гръмотевици“.

The sonic "boom" heard from Ohio to Kentucky was from a meteorite traveling 40,000 mph that exploded upon entering Earth's atmosphere, NASA confirmed. The blast was strong enough to shake homes in several states. @RhiannonAlly has more. https://t.co/l4pkpP03Me pic.twitter.com/lq2A18JFpI — World News Tonight (@ABCWorldNews) March 17, 2026

Офисът на Националната метеорологична служба (NWS) в Кливланд съобщи, че сателитните данни „действително подсказват, че тътена е резултат от метеор“, според публикация в X.

Междувременно офисът на NWS в Питсбърг публикува видео, заснето от един от служителите му, на което се вижда как метеорът преминава през небето. До момента NWS няма съобщения за открити отломки. „Възможно е да има малки фрагменти, но голяма част от него би изгоряла в атмосферата“, каза пред Асошиейтед прес Брайън Мичъл, метеоролог от NWS.

НАСА също потвърди за наблюдавания метеор във вторник сутринта, като посочи, че анализът на данните показва първата му видимост над езерото Ери.

„Огненото кълбо, причинено от малък астероид с диаметър почти 2 метра и тегло около 7 тона, се е движило на югоизток със скорост 45 000 мили в час (72 420 километра в час), преди да се разпадне над Вали Сити“, се казва в съобщение на НАСА. „Фрагментите са продължили на юг, създавайки метеорити в района на окръг Медина, Охайо“.

Метеорите са видими светлинни следи, известни още като „падащи звезди“, които се появяват, когато метеороиди навлизат в земната атмосфера с висока скорост и изгарят. Според едно изследване около 17 000 метеорита падат на Земята всяка година.

„Повечето космически скали с размер по-малък от футболно игрище се разпадат в земната атмосфера“, посочва сайтът на НАСА, като допълва, че в много редки случаи те могат да експлодират във въздуха.