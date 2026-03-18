Преди изборите: Започнаха мащабни проверки срещу търговията с вот, има задържани

Обновена преди 43 минути / 18 март 2026, 08:18
П ревантивни полицейски операции срещу контролиран вот и престъпления, свързани с изборния процес, се провеждат във Варненско и Хасковско. Целта на действията е да се гарантира честността на предстоящите избори и да се предотвратят опити за натиск върху избиратели или търговия с гласове.

Във Варненско акцията започна рано тази сутрин на територията на няколко населени места. В нея участват служители от различни структури на МВР, включително криминална полиция, „Икономическа полиция“ и жандармерията. Проверяват се адреси, превозни средства и лица, за които има съмнения за участие в незаконни практики.

„Акцията е против битовата престъпност и престъпления против политическите права на гражданите. Участва и Жандармерията. Има набелязани цели“, обясни в ефира на NOVA главен инспектор Стоян Енев, началник на сектор „Издирване“ към ОДМВР – Варна.

По време на операцията се проверява информация, постъпила по оперативни канали, както и сигнали от граждани. При установяване на нарушения се предприемат действия по образуване на досъдебни производства или налагане на административни мерки. От МВР подчертават, че контролът ще остане засилен до приключване на изборния процес, като при необходимост ще бъдат включени допълнителни екипи.

Паралелно в област Хасково също е започнала специализирана акция, насочена срещу престъпления против политическите права на гражданите и търговия с вот. Действията текат от снощи и включват проверка на рискови и уязвими места, сред които хасковският квартал „Република“, където от тази сутрин са разположени екипи на полицията и жандармерията.

Задържани са четирима души, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция на МВР в Хасково Мирослав Христов

"Намерени са списъци с имена на хора и парични суми, които водят към предположението за изборна търговия", добави Христов. За единия от задържаните има данни, че се занимава с лихварство. Друг 33-годишен мъж бе изведен от жилището си в блок 36 в квартал "Орфей' в Хасково от маскирани полицейски служители, в присъствието на медии.

Акциите са част от засилените мерки на МВР в навечерието на изборите, които целят да осигурят свободно и безопасно упражняване на избирателните права на гражданите.

Освен противодействие на нарушенията, в Хасковско акцентът е и върху опазването на обществения ред и борбата с разпространението и държането на наркотици. 

През последните 24 часа са арестувани още седем души за наркотици и двама за кражби. Установени са шест лица, обявени за общодържавно издирване. Профилактирани са още 25 души от активния криминален контингент, а над 500 автомобила са проверени.

Източник: NOVA, Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
Изгасиха димящи пелети в хижа „Петрохан"

Мерц категорично отказа на Тръмп за Иран

Западни лидери застанаха срещу Израел

Шон Пен се срещна със Зеленски, отива на фронта в Украйна

Година след жестокото убийство на Магдалена, разтърсило Хасково, обвинителният акт е в съда. Разкритията за хладнокръвието на 17-годишния извършител, пренесъл тялото в бидон на половин километър през града, отново шокираха обществеността

За тези избори ще се извърши проверка на софтуерния код на 100% от инсталираните машини за гласуване, заяви Георги Шарков

СЗО актуализира подготовката на персонала си за реакция при ядрен инцидент, включително чрез предоставяне на насоки на властите относно рисковете за общественото здраве и мерките, които хората трябва да предприемат, за да се защитят

Властите започват строг контрол на вноса на животни

Тя ще бъде в района на Адана, където се намира авиобазата „Инджирлик"

След като трогна милиони с привързаността си към плюшена играчка, изоставеното бебе макак от японския зоопарк „Ичиока" най-после откри утеха в прегръдките на истински спътник

Нидерландски контрашпионин предупреждава, че чужди служби вербуват обикновени европейци за шпионаж и саботаж

Украинският президент призова Тръмп и Стармър да се срещнат и да намерят общ език

Метеорът е навлязъл в атмосферата около 9 ч. местно време във вторник, създавайки звуков удар, усетен в голяма част от северен Охайо и извън него. Сигнали постъпиха от Кливланд и други райони чак до Питсбърг, Пенсилвания, както и до щата Ню Йорк

Докато Бенямин Нетаняху води битките на фронта и в Кнесета, Ицхак „Буги" Херцог се превърна в „тихия глас" на израелската съвест

Фасада на изкуствен интелект или технически гаф? Анализ на странните аномалии, които подхраниха теорията, че „Биби е мъртъл"

Ето кои са основните срокове и събития, свързани с предстоящите избори, според ЦИК

Президентът на САЩ Доналд Тръмп сега прилага непредсказуемия стил, с който изгради бизнес империята и политическата си марка, към далеч по-сложната и чувствителна роля на военновременен лидер

